肥媽食譜｜韓式泡菜豬肉飯電飯煲15分鐘煮好　增免疫力改善失眠

肥媽在烹飪節目中常示範用「一個電飯煲走天涯」，電飯煲的確是實用的「煮食神器」，煮飯、煲粥、燉品等皆精。這道「韓式泡菜豬肉飯」，有香辣味又有誘人的芝士，更吸引是花15分鐘可能已有熱騰騰、香噴噴的韓國菜品嚐。



韓式泡菜豬肉飯 香濃撲鼻平衡油膩

韓式泡菜（Kimchi）是韓國的國民美食，泡菜既是佐餐小菜又能入菜烹製。眾所周知泡菜是一種傳統的發酵食品，將整棵大白菜先用鹽淹過，除掉多餘的水分，再用辣醬、蒜、洋蔥、辣椒粉、辣椒乾、蘿蔔絲、蔥末等均勻地抹在大白菜的裡裡外外，然後放好在甕缸裡貯存。風味在蘊釀發酵，令泡菜有獨特的味道，貯存得愈久的泡菜，味道愈渾厚香淳。

用泡菜入饌，可烹調拌飯、煎餅、泡菜部隊鍋等美食，由於泡菜始終是蔬菜食品，能平衡炸雞、豬腩等油膩感，所以經常用於伴肉類烹製美食。舉例是肥媽的「韓式泡菜豬肉飯」，她利用豬腩片、泡菜煮拌飯，然後灑上芝士碎，提升整道飯的香味及嚐味的層次。看她三兩下手勢，已經製作完畢，快捷方便。

肥媽在烹飪節目中示範韓式泡菜豬肉飯，只需一個電飯煲煮完。（bigbigchannel《健康食平D》影片截圖）

材料︰

韓國泡菜60克、米2米量杯、上湯2米量杯、豬腩片150克、芝士碎50克（按個人口味加減）、蒜片適量、鹽適量、黑胡椒適量。

做法︰

1. 洗淨米，放進電飯煲，加上湯、泡菜，冚蓋按煮飯鍵。

2. 豬腩片解凍後洗淨，切成細片。

3. 加熱油鑊，放入豬腩片煎至兩面金黃。

4. 加入蒜片、鹽、黑胡椒爆炒至七、八成熟，盛起備用。

5. 檢查飯，煮至快收乾水，加入豬腩片煮熟。

6. 灑上芝士碎熱熔完成。

按圖有韓式泡菜豬肉飯的做法及貼士︰

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韓泡菜出口創1.6億美元 韓流熾熱增免疫力推動

韓聯社於本年1月9日表示，2021年韓國泡菜出口額創歷史新高達折合約1.6億美元，自2009年以來時隔12年再次實現順差（1920萬美元）。據報道指近5年來韓國泡菜的出口額每年增加約18%，出口國家和地區從2011年的61個增至89個。報道中同時引述韓國農林畜產食品部（農食品部）分析，自新冠肺炎情爆發後，各國民眾更重視健康，加上K-POP韓流熱潮持續升溫，韓餐在外國深受歡迎，海外消費者認為拌飯、泡菜、人參對身體好，所以令需求攀升。據韓聯社4月21日消息，直到本年第一季，泡菜出口額為4657萬美元，刷新單季出口歷史紀錄。分析認為，在新冠疫情肆虐全球的情況下，泡菜等發酵食品被認為有利增強免疫力，推動了泡菜的出口額上升。

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據韓聯社消息，2021年韓國泡菜出口額創歷史新高達折約1.6億美元，自2009年以來時隔12年再次實現順差（1920萬美元）。（韓聯社新聞影片截圖）

發酵食品使人更快樂 晚餐時吃助入眠

發酵食品除了被認為有利增強免疫力，還有助改善失眠、抗抑鬱及減焦慮。據外媒報道，食物在發酵過程中，乳酸菌會產生共軛亞油酸，具降低血壓的作用，而高血壓患者較易出現焦慮和抑鬱。此外，發酵食物中的益生元是一種不易消化的成分，當進入人體時會促進腸道中益生菌的成長和活性，促使大腦產生血清素，有助於穩定情緒，調節焦慮，使人感覺更快樂。夜晚在晚餐時吃一些發酵食物如泡菜、乳酪、酸種麵包、芝士等有助入眠。

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參考資料︰bigbigchannel《健康食平D》/韓聯社/The Conversation