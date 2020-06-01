【韓國菜食譜精選】泡菜冷麵+泡菜麵卷+辣炒年糕+蘿蔔泡菜煎餅

《愛的迫降》、《永遠的君主》、《機智醫生生活》…Netflix香港觀賞排行榜10大總有3、4套韓國劇榜上有名，當然也少不了話題性十足的《夫妻的生活》，在新冠肺炎抗疫期間，相信大家宅在家中「煲劇」遠超於煲湯。

韓流不息，煲劇同時總掀有點點想吃韓國菜的小慾望，尤其天時暑熱，簡單幾味輕料理，泡菜、冷麵、Kimbap（紫菜卷）、炒年糕與煎餅，醒胃惹味。韓國餐廳不比茶記那樣總在附近，學幾道馳名韓菜，自己動手做滿足感好大，刻下填肚，預備帶飯，煲劇送飯均可，以下4大韓國菜食譜精選，葷素皆宜。

剪接︰潘諾兒

韓式泡菜冷麵

【韓式泡菜冷麵食譜】15分鐘夏日清新便當 甜酸微辣消暑最啱！

韓式泡菜冷麵，花15分鐘的輕怡麵食，微酸帶辣，爽脆的泡菜，清涼的麵條，將夏日的味道演繹得淋漓盡致。用上韓國辣醬和大白菜，加辣椒、蒜頭，辛口可按個人喜好調校。用預製的韓國泡菜，省掉了醃製和發酵的時間。

韓式泡菜冷麵，微酸帶辣，只需15分鐘完成。（鄧天傲攝）

韓式泡菜冷麵食譜

韓式泡菜麵卷

【即食麵10食‧韓式泡菜麵卷】創意變奏 飯卷壽司大不同

韓式紫菜卷的創意點子，用即食麵或拉麵代替米飯，加入泡菜、醃黃蘿蔔、青瓜及甘筍，或隨喜加入其他材料，創製出多變及個人化的韓式紫菜卷。記得煮好即食麵後要放入冰水浸泡，徹底瀝乾水分後，加香味濃郁的麻油拌勻。這份即食麵kimbap非常可口！

韓式泡菜麵卷，靈感來自韓式紫菜卷，以麵代飯。（歐嘉樂攝）

韓式泡菜麵卷食譜

韓式辣炒年糕

【韓式辣炒年糕食譜】正宗韓流風味 朝鮮宮廷料理流落成民間小吃

辣炒年糕，即韓式炒年糕，一般在當地的路邊攤買到，是很受歡迎的韓國小吃。從前卻是宮廷料理，現流落民間，平民可以大快朵頤。年糕煙韌，醬汁惹味，難以令人挪開筷子。本用辣椒醬、蔬菜及魚片等作為炒年糕的配料，營養豐富。此為素菜版本，魚片改用百頁豆腐代替。

韓式辣炒年糕素菜版，魚片改用百頁豆腐代替。（鄧倩螢攝）

韓式辣炒年糕食譜

蘿蔔泡菜煎餅

【素食食譜】蘿蔔泡菜自己醃無難度 煎餅或下飯回味韓國地道

蘿蔔泡菜煎餅的滋味豐富，外面較難買到素泡菜，因為醃製的醬汁多有魚露，若是素食者可自己醃蘿蔔泡菜，做法不難。將韓辣醬拌入切條已出水的白蘿蔔，醃至少一晚，之後隨時可用，當前菜、入饌皆宜。簡簡單單拌入麵糊，用中慢火烘煎成煎餅，不遜色於海鮮煎餅和綠豆煎餅。

蘿蔔泡菜煎餅。（馮嘉雯攝）