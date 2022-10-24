三餸一湯食譜｜韓式涼拌茄子+南瓜蒸排骨+冬菇栗子飯+健脾潤燥湯

秋天的當造食材有很多，最先令人想到的當然是栗子，除此之外不少根莖類蔬菜，如：蓮藕、南瓜等都是秋天當造，加上它們都是秋天能潤燥、疏鬱的食物，不妨多吃。另外還有潤肺養顏的雪耳、消腫解秋燥的茄子等，都是中醫推薦的秋天養生食材，今次就用它們來煮三餸一湯吧！



韓式涼拌茄子

茄子索油，一用油煮就容易吃到滿口油，清蒸的話反而最好。韓式涼拌茄子蒸好放涼後，可手撕或用叉子爬爛成絲，再運用其吸汁力強的特點，拌上喜歡的韓式調味醬，頓時變得惹味無比。韓式涼拌醬重點是帶甜的韓式辣椒醬，另可加糖、辣椒粉、魚露等自調味道。不過由於茄子容易氧化，與空氣愈少接觸愈好，所以蒸時先切段，待熟後才手撕成條，可防止它過早氧化變黑。

【韓式涼拌茄子食譜】手撕茄子軟爬爬 15分鐘惹味夠索

南瓜蒸排骨

南瓜蒸排骨算是入門級家常菜，而日常煮小菜的則是稱為「金瓜」的品種，形狀偏長如木瓜，瓜皮上有斑紋，瓜肉口感軟腍。要挑選好南瓜，要察看其顏色深淺，不論瓜肉還是瓜皮，愈深色代表愈熟，吃起來亦自然較甜。除了南瓜蒸排骨外，部分人亦喜愛將食材放進鍋裏以文火燜熟，是為南瓜燜排骨，但此做法很容易燜到變南瓜蓉，不一定人人喜愛，若偏好有點咬口的話，建議還是蒸煮較適合。

【排骨食譜】南瓜蒸排骨送飯一流 入門級家常菜

南瓜蒸排骨食譜

冬菇栗子飯

以新鮮栗子、珍珠米及冬菇加入一些簡單調味燜煮後，便成為富有日式家庭料理感覺的冬菇栗子飯！炊飯簡單快捷，如果你家中有電飯煲的話，基本上只要把所有材料倒進去，按下時間掣等候飯熟便完成。

如果家中沒有電飯煲，用單柄煲煲飯也可，不過當然多點工夫。煮飯時可於單柄煲底塗上油、減低飯燙黐底情況，並令米飯看來更有光澤；另外建議米飯加水後，一定要先將米飯平鋪後才加入食材，兩層分明，確保每一粒米飯完熟，最後才拌勻飯和餸；煲水時先用大火令煲內的水沸騰，後轉至中小火，令水保持微滾的狀態等待飯粒慢慢吸水；全程都要注意火候，因為一不留神便容易令整煲飯煲乾水。如開始聞到有燒焦的味道便要熄火，切忌不要開蓋，目的令煲內的餘溫把上層的米飯焗熟。

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冬菇栗子飯食譜

蓮藕雪耳瘦肉湯

蓮藕雪耳瘦肉湯，有健脾、養胃和止瀉的功效，四季都適合飲用；不過因為蓮藕、淮山等都有健脾止瀉作用，飲完更難大便；相反，若腸胃不好、容易肚痾，就建議飲用。蓮藕味甘性平，不但補益氣血，亦可健脾養胃，而雪耳味甘性平，可滋陰潤燥，對乾咳、便秘或口乾等津液不足的症狀皆最為有效。

【健康湯水食譜】蓮藕雪耳瘦肉湯健脾養胃 四季啱飲1類人不宜

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剪接：麥超億