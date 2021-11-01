【三餸一湯食譜】琥珀合桃+薑葱蠔+栗子燜排骨+潤肺海底椰螺頭湯

「不時不食」十分重要，吃東西除了裹腹之外，若能對我們的健康帶來好處，那就更理想了。11月7日便是今年立冬的日子，相比秋季更需著重滋潤與滋陰的平衡，同時不能忽略補腎的重要。以下就用中醫師建議的冬季食材，煮成一頓簡易的三餸一湯。



曾訪問註冊中醫師邱穎琳，她提出立冬飲食宜忌建議：「立冬開始，陽氣漸衰，陰氣漸長，氣溫會轉冷，所以適宜溫補。另外，冬季主屬腎，因此飲食上也要著重補腎。」她推薦了幾種立冬前後適宜的食材，筆者就示範如何將它們入饌。

請按下圖睇中醫師推薦的8種立冬適宜食物：

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今次筆者就選取當中的栗子、核桃、杞子、生薑，還有醫師認為可滋陰的螺頭，來炮製三餸一湯。

氣炸琥珀合桃

琥珀合桃本來是賀年小食，但醫師說合桃能補腎強腰、潤腸通便，索性用它來作餐前小食。上了糖漿和芝麻的合桃，富光澤的啡褐色如琥珀一樣。坊間的做法多數是油炸，再煮糖漿，但溫度很難掌握，於是乾脆用氣炸鍋做琥珀合桃，免睇火、免煮糖、減油，但一樣香甜脆口，最關鍵的步驟是去走合桃的苦澀味，方法便是洗完再氽水，不但能去走污物，也能辟澀味，不會外甜內苦。

而食譜裡前後共汆水兩次，為什麼呢？第二次烚合桃時其實加了點鹽，那是為了幫合桃帶來些「底味」，讓它帶微鹹，再瀝乾水分，之後才裹上糖漿。氣炸合桃時，記得將合桃攤開來，即使氣炸鍋內空間不足，寧願分次炸也盡量別把它們重疊，這樣不僅使受熱均勻，亦避免合桃黏在一起。想知更多氣炸合桃的小貼士，請留意相關文章。

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薑葱蠔

秋冬當然要食蠔，肥美脹卜卜，有「海底牛奶」美譽，煮起來又容易。今次煮的是薑葱蠔，想經濟又鮮味的可選美國桶蠔，煮之前先以生粉或鹽沖洗，浸泡兩三次，蠔便馬上變得白雪雪。不過烹煮前建議先汆燙，縱使蠔會略為收縮，但至少之後煮的時候不會出水，最好的做法就是汆燙完、瀝乾水再蘸粉煎香，這樣的蠔口感最佳，外脆內Juicy！

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栗子燜排骨

栗子燜排骨是暖笠笠的住家菜，現時碰巧栗子當造、天氣帶涼，很適合用它來燜餸。栗子可以燜雞、也可燜排骨，這次就選了後者。這道菜裡還加了冬菇來增添風味，記得先以糖、粟粉、油醃，味道會更香滑可口，配以當造栗子，佐飯一流！

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淮山杞子海底椰螺頭湯

淮山杞子海底椰螺頭湯是適合秋冬飲用的止咳湯，下周氣溫急降，大家除了多添衣物外，也要加倍滋潤，這個湯潤肺止咳、補而不燥，一家大細都啱飲。

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剪接：趙錦添