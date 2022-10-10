三餸一湯食譜｜蘿蔔燜排骨+蒜蓉焗蜆+蜜糖蓮藕+蟲草花無花果湯

多日的炎熱天氣終於離去，今早顯著較涼和乾燥，外在需塗潤膚霜，內在都要多吃滋陰潤燥食物、補充水分，以紓緩轉天氣所帶來的不適。以下的三餸一湯集合了益胃生津的蘿蔔燜排骨、滋陰養陰防燥的蜜糖蓮藕串、秋季當造的蒜蓉焗蜆、潤肺止咳的蟲草花無花果雪耳湯，以便滋陰養肺同時防口乾舌燥。



三餸一湯食譜：蘿蔔燜排骨、氣炸蒜蓉焗蜆、蜜糖蓮藕、蟲草花無花果雪耳湯。

蘿蔔燜排骨

蘿蔔燜排骨，選用的是白蘿蔔，即日本大根。大根確實比國產的白蘿蔔清甜，但價錢較貴。不過燜排骨未必需要用大根，因燜煮後，蘿蔔盡吸肉汁精華，軟腍入味，比排骨更討人歡喜。蘿蔔要軟腍入味，需花時間燜煮，長時間高溫烹調下，排骨卻容易變得粗硬實肉，因此，選用有點骨黏附、有點油脂滋潤的腩排，這樣較能保持肉質的軟滑度。而且別切得太細，否則收縮過後，又實又韌，影響口感。

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蘿蔔燜排骨食譜

蒜蓉焗蜆

氣炸鍋有如一個大形風筒般把食物的水分抽走，從而仿效油炸食物的香脆口感。但是甲殼類食材如蜆，氣炸過後效果會是怎樣？原來感覺跟BBQ相似，配以蒜蓉跟香辣豉油來調味，仿如在家中進行燒烤聚會中，搭配鮮甜花甲的確吸引。

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氣炸蒜蓉蜆食譜

蜜糖蓮藕

蜜糖與蓮藕是秋天必吃食材，皆因蓮藕有補益氣血、健脾養胃之效；蜜糖有滋陰養顏之效，兩者結合下正是一道秋季養生菜式。糖蓮藕不限於硬繃繃的糖霜一款，較複雜的有桂花糯米糖蓮藕、簡單一點也可以蓮藕、蜜糖、黃糖，切一切，煎一煎，也就成事，能給蓮藕掃上一層焦糖色，挑起客人的食慾。

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蟲草花無花果雪耳湯

秋天宜多吃白色食物以滋陰補肺，梨、香蕉、檸檬、枇杷、杏仁果、白芝麻、百合、銀耳、蜂蜜及白蘿蔔等是預防秋燥的不二之選，而「蟲草花無花果雪耳湯」宜在入秋飲用，有潤肺止咳、養顏降秋燥，且滋潤身體，適合一家大細飲用。

秋天湯水食譜｜蟲草花無花果雪耳湯 潤肺止咳防秋燥一家大細啱飲

蟲草花無花果雪耳湯食譜

剪接：葉思雅