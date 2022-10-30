萬聖節｜南瓜熱量只番薯4成！低卡高纖抗氧化營養師提醒1種人慎食

萬聖節即將到來，到處都有很多可愛的南瓜裝飾品，而現在也正是南瓜的產季，對此，台灣營養師余朱清也在Facebook貼文分享，其實南瓜不止好看好吃，而且營養價值還很高唷！



台灣余朱青營養師表示，南瓜常被認為是蔬菜類，但其實南瓜還是澱粉類，而且與同是澱粉類的食材相比，南瓜的熱量可是相對的低，以番薯來說，每100公克熱量有114大卡，薯仔100公克，熱量77大卡，而南瓜每100公克，熱量是49大卡，其中膳食纖維就有1.4g，屬於高纖的食物。

▼食用南瓜5大好處（按圖看清👇👇👇）

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另外，余朱青營養師更分享，口感甜甜的南瓜還有各種豐富營養素，像是南瓜中含有玉米黃素，葉黃素，能保護眼睛，豐富β胡蘿蔔素、維他命C、維他命E、鋅，能清除體內自由基，具有抗氧化作用，而南瓜不同部位也是有不同的營養，像是南瓜的外皮，不僅富含膳食纖維，同時還可以促進腸道蠕動，還有小小的南瓜子中，含有磷、鈣、鉀、 鐵、硒、鋅等多種礦物質，可以幫助身體抗氧化及抗發炎，還提供身體多種必要的的營養素及礦物質。

5種瓜類讓你告別水腫（按圖看清👇👇👇）

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余朱青營養師也提醒，南瓜雖然影養高，但與其他蔬菜類相比，熱量還是相對來得高，所以別把南瓜當成蔬菜狂吃，這樣可是熱量會攝取過多，有腎臟相關疾病的朋友，更要適量攝取，但是南瓜是優質澱粉，可以跟其他主食像是麵條、白飯等替換，而吃南瓜不但可以減少攝取的熱量，同時又可以攝取到好的碳水化合物，對減脂期的朋友來說，是一到非常好的食物唷！

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