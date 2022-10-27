胃酸倒流｜傷食道7飲食習慣致胃酸倒流　可樂蛋糕易令括約肌鬆弛!

胃口卜酸倒流（又稱胃食道逆流）是常見的消化道疾病，在台灣平均每4人就有1人飽受胃酸倒流之苦，若長期忽視，還可能增加罹患食道癌的風險。該如何預防，就從養成良好的日常生活習慣做起。



哪些人容易有胃酸倒流？

除了平常常吃外食、壓力大者，胃酸倒流還有以下高風險群，包括：用餐速度快或不規律者、有飲酒習慣者、男性（罹患風險是女性的2.6倍）、中壯年（近8成患者為30～59歲）、肥胖者（BMI≧24罹患風險高於正常者1.43倍）以及體內有異常發炎者，如過敏造成的慢性發炎。

遠離這些飲食習慣（按圖👇👇👇）

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日常生活如何預防？

想預防胃酸倒流，平時可從飲食及生活型態的調整開始做起。

遠離這些NG飲食

日常以溫和飲食、好消化的食材為主，選擇適量纖維質、低甜度水果、無咖啡因飲料以及少刺激性食物。以下飲食習慣則應避免：

1. 酸性食物會刺激食道黏膜，如：檸檬、番茄、柑橘類等。

2. 碳酸飲料會引起胃脹、下食道括約肌鬆弛，如：可樂、汽水等。

3. 咖啡因食物會導致下食道括約肌鬆弛，如：咖啡、朱古力、濃茶等。

4. 辛辣食物會刺激食道黏膜，如：辣椒、洋蔥、胡椒等。

5. 高油高糖食物會導致下食道括約肌鬆弛，如：油炸物、肥肉、蛋糕、甜食等。

6. 薄荷也會引發下食道括約肌鬆弛。

7. 吃宵夜、暴飲暴食、吃太快等不當的飲食行為，會導致胃酸分泌增加、胃脹、下食道括約肌鬆弛。

14種避免胃酸倒流自然方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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護胃吃這4大營養素

遠離胃酸倒流，平時也要多攝取顧胃的食物。顧胃、養胃需要4類營養素，包括蛋白質、維生素A、維生素U以及多醣體。

1. 蛋白質

胃的結構體本身是蛋白質，當胃酸倒流或潰瘍時，代表有傷口需要修護，所以要吃富含蛋白質食物。

2. 維生素A

可幫助上皮組織黏膜做修護，這類食物常見的有番薯、南瓜，若要補充維生素A，在蒸南瓜時可多加一點油，才能萃取出來；另外也可吃豬肝，豬肝同時含有蛋白質與維生素A。

3. 維生素U

可降低發炎反應，代表食物有椰菜。

4. 多醣體

具保護胃黏膜的作用，常見於帶有黏性的蔬菜，如秋葵、山藥。

南瓜、番薯、山藥是健康的蔬菜，但同時也是澱粉類，會刺激胃酸分泌，因此，胃不好或有潰瘍的人，要先吃蛋白質後再吃，比如在食用前先吃顆水煮蛋或茶葉蛋，對胃比較好。

此外，平時也可為自己定期安排健康檢查，掌握胃部健康，有問題就能及早發現，及早治療，以免留下憾事。

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