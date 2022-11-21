三餸一湯食譜｜黑椒牛肉飯+醬燒薯仔餅+芝士焗西蘭花+舞茸味噌湯

多功能電熱鍋/電熱盤一直都成為話題，小小家電卻做出多種變化，小食、主菜、焗飯甚至燒烤都能「一鑊熟」，善用電熱鍋的配件更可完成三餸一湯，以下介紹的三餸都可以一鍋完成，包括黑椒牛肉飯、醬燒薯仔餅及芝士焗西蘭花，如果家中的電熱鍋帶有煮鍋更可同煮舞茸味噌湯，盡享下廚樂趣。



黑椒牛肉飯

Pepper Lunch的鐵板黑椒牛肉飯曾經在各大商場Food Court成大熱，不過在外吃價錢愈來愈貴，還是自己弄較實惠。無論想多汁還是多飯，都可以隨自己喜好。胃口好的話，可製作牛肉特盛的「珍寶黑椒牛肉飯」，再多放一隻煎蛋，味道更加豐富，最快只需15分鐘便完成，可算懶人食譜之選！

黑椒牛肉飯食譜

醬燒薯仔餅

醬燒薯仔餅，是煎薯仔餅的惹味版，多了醬油和味醂，兩者是日式調味的常客，令薯仔餅的層次再升。假如遇上薯餅鬆散的問題，事前不要浸薯仔，烚熟薯仔後，待稍涼就剝皮，然後搗爛成薯蓉，保持著「黏黏的」澱粉層。其次，薯蓉跟調味料拌勻後，可以先放入雪櫃冷藏約１小時，才取出搓成薯餅，更易金黃香脆。如果時間不許可，也只好跳過此步，用糯米粉代麵粉拌薯蓉，薯餅的黏性更強，並會帶些微煙韌的質感。

醬燒薯仔餅食譜

芝士焗西蘭花

芝士焗西蘭花用平底鑊都可以做到！先在鑊中調好芝士忌廉汁，將烚過的西蘭花放入鑊中拌勻，不過基於之後不會再煮西蘭花，那你炒西蘭花的時間就要相對延長，否則西蘭花會很硬，影響口感。雖然芝士汁相對肥膩，但因主食是西蘭花，可自我安慰取得平衡。

芝士焗西蘭花食譜

舞茸味噌湯

舞茸味噌湯不止有舞茸及味噌，更由大量蔬菜組成，不但易煲，也極富營養。以舞茸來說，有「血管清道夫」之稱，有助降低三酸甘油脂，同時能有助抑制癌細胞生長。註冊營養師吳耀芬（Kathy） 曾在訪問中稱舞茸有助活化免疫細胞，如：巨噬細胞及自然殺手細胞，從而提升免疫力，亦有助抵抗基因致癌物，預防癌變。她建議煮熟後食用，令菇中營養素釋出，更易吸收，包括煮湯、焗和炒等等。

舞茸味噌湯食譜

剪接：葉思雅