三餸一湯食譜｜豉汁蒸排骨+椒鹽玉子豆腐+芥蘭炒牛肉+化痰止咳湯

天氣轉涼，總想吃吃較濃味、惹味的菜式，但溫度又未下降至可以吃煲仔菜日子。因此今次同樣以快手家常菜為主題，不過味道相對濃郁好下飯，包括微辣惹味的豉汁蒸排骨、外焦內嫩富有大排檔風味的椒鹽玉子豆腐、當造蔬菜芥蘭及紓緩轉季氣管敏感的雪梨蘋果桔餅湯。



三餸一湯食譜：豉汁蒸排骨、椒鹽玉子豆腐、芥蘭炒牛肉、雪梨蘋果桔餅湯。

豉汁蒸排骨

天氣涼爽自不然想吃熱焫焫又濃味的菜式，豉汁蒸排骨不單止滿足到前者的需要，而且準備工夫不多，把調味料和排骨拌勻，再拿去蒸便成，清蒸簡單易掌握，亦不會把廚房弄得滿是油煙。想節省時間的話，一邊燒熱水，一邊醃製排骨，名副其實「快、靚、正」！豉香濃郁，本來帶有鹹味，與蒜蓉混合剁碎後，香味更出。在醃料中再加少許指天椒碎，便成了豉椒排骨，蒸出來的那一碟豉汁微辣惹味，用來撈飯，「無得彈」。

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豉汁蒸排骨食譜

椒鹽玉子豆腐

椒鹽玉子豆腐的做法跟椒鹽豆腐無異，只要在兩面沾上薄薄一層生粉，就可以製造出金黃色焦脆的外皮，從而達至外脆內嫩的效果。不過唯一不同的是玉子豆腐的軟硬度只有一種，反轉時必需小心，建議用平扁的鑊鏟及筷子輔助較易拿揑。此外，雖說玉子豆腐主要原料為雞蛋，但放久了也會出水，故當玉子豆腐蘸滿生粉後，應立即油炸，否則出水便不易處理。

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芥蘭炒牛肉

不時不食，秋冬當然少不了芥蘭一席，於每年11月至4月當造，現在正好是時候。有大廚說過，芥蘭選短身及顏色翠綠為佳，味道較甜。坊間有「蘭度炒牛肉」、「蘭度炒臘肉」，「蘭度」即是將芥蘭莖切度（切段），尤其是喜歡吃芥莖的朋友，只取芥莖而不取葉。芥蘭適宜斜切，因為橫切面面積大，煮起來容易熟，同時易入味；切菜時若遇到粗硬部分，都可以稍為削走，免得影響口感。

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雪梨蘋果桔餅湯

雪梨蘋果桔餅湯，有化痰止咳、清熱生津、緩和喉乾痕癢之效，在轉天氣的日子，氣管敏感、支氣管炎人士飲用更有紓緩作用，味道甘甜入喉舒暢。

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剪接：葉思雅