冬天三餸一湯｜椰汁芋頭燜雞+薑蔥魚腩煲+生炒糯米飯+鼻敏感湯水

上周剛過立冬，天氣將逐漸轉涼，暖笠笠的冬天菜式可以登場了！今次介紹的菜式包括：椰汁芋頭燜雞、薑蔥魚腩煲、生炒糯米飯，以及適宜轉季鼻敏感飲用的蟲草花淮山杞子雞湯。



椰汁芋頭燜雞

椰汁芋頭燜雞很適合冬日食用，粉糯的芋頭配椰汁，加上啖啖肉的雞髀肉，相當美味。芋頭烹煮容易，不過處理時要小心，乳白色的粘液中含有「皂角甙」，接觸到這種物質會令皮膚痕癢；如不小心碰到，可用熱水洗手，這種物質遇熱便會分解，因此泡熱水能有止癢的效果。此外，也建議煮芋頭時先戴上手套。

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椰汁芋頭燜雞食譜

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薑蔥魚腩煲

秋冬是食煲仔菜的好時機，一打開煲蓋看見熱騰騰的蒸氣瞬間暖在心頭，薑蔥魚腩煲的魚肉再配上魚腩的油脂、爆香過的乾蔥及薑，真的吃不停口。多數魚腩煲都用鯇魚腩，因成本較低，肉多而且幼骨較少，進食時可以大啖大啖感受到肉質的厚實及嫩滑。不過其實脆肉鯇比普通鯇魚口感更好，雖然價錢貴一些，但肉質卻較爽脆。

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生炒糯米飯

生炒糯米飯又有暖胃飯之稱，但對入廚新手來說，時間、耐性、技巧缺一不可，因為單單是生炒的過程已需時30分鐘以上，其間需要不停兜炒以防黐底，也非一次成功。想生炒糯米飯必成功的話，有以下小撇步：（1）臘味先汆水更易切，並可洗走異味；（2）必須使用鐵質鑊，因不會吸收油分，夠油就一定不黐底；（3）建議先逼出臘肉肥膏內的油分，其後再逼出臘味油分，最後才放入糯米，確保每粒糯米沾上油分；（4）糯米變黏時是加水的時機，每次分量1-2湯匙，總分量約100-150毫升；（5）烹煮過程一定要不停兜炒以防黐底。

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蟲草花淮山杞子雞湯

近日轉天氣，鼻敏感特別容易發作，噴嚏連連，鼻子又紅又脫皮。鼻敏感在香港是相當普遍的症狀，有指香港每4個人就有1個有鼻敏感，而且根本難以根治，要是想紓緩鼻敏感的話，中醫師建議煲「蟲草花淮山杞子雞湯」，原來鼻敏感救星正正就是蟲草花！註冊中醫師邱穎琳說：「鼻敏感的人多數肺腎氣虛，對於天氣變化較敏感及難以適應，所以轉季時尤其容易發作。而蟲草花正好能補肺益腎，有效紓緩有關症狀。」不過她就提醒，煲湯雞最好都去皮，否則湯會太油。

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蟲草花淮山杞子雞湯食譜

剪接：葉思雅