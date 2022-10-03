三餸一湯食譜｜XO醬炒魷魚仔+ 蒜香牛油蝦+沙茶牛肉+滋陰潤燥湯

這次的三餸一湯是10-15分鐘可完成的小菜，包括惹味爽彈的XO醬炒魷魚仔、賣相一流的簡易宴客菜蒜香牛油蝦、香濃好佐飯的沙茶牛肉，還有滋陰潤肺防秋燥的雪耳雪梨瘦肉湯！



XO醬炒魷魚仔

魷魚常配以蝦醬炒，但並非人人都喜歡其鹹香的氣味。若然受不了蝦醬的味道，不妨改用XO醬炒魷魚，香辣惹味而且配料多，炒菜時加少少已經可以把整道菜的味道提升！今次選用的魷魚仔而非魷魚，處理時只需將魷魚筒與魷魚鬚分開，去除墨膽、內臟及軟骨即可，整體工序比原隻魷魚還要少，十分方便！

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蒜香牛油蝦

蝦料理絕對是眾多菜式之中最容易，醃料少、煮法多，「蒜香牛油蝦」製作時間只需10分鐘，只要將蝦排得整整齊齊，就立即升格做宴客菜式，而且十分惹味！它原是一道西式菜，剝殼的蝦沾滿蒜和牛油的香氣，離遠聞到已經垂涎欲滴，急不及待想大口咬下去。處理時只需將頭剪走、剝殼並挑走蝦腸就可以，特地保留蝦尾部分的蝦殼，賣相加分，也方便喜歡用手拿來吃的人。

用牛油煎蝦一定最可口，徜若你嫌肥膩，可改用橄欖油，但香味當然不及邪惡的牛油啦！至於蒜片也是個人很喜愛的小食，用油量減少，炸蒜效果沒那麼脆卜卜，不過味道依然不錯。

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蒜香牛油蝦食譜

沙茶牛肉

潮州菜的沙茶醬，老祖宗原來是印尼的沙嗲醬，經年累月後分野愈來愈大，沙嗲醬多年前從南洋等地傳入潮州，可惜當地人吃不慣，遂逐步改良其味，加入花生、蝦米、辣椒、花椒、茴香、桂皮、乾葱與蒜頭等不同材料，減輕原本的甜味，反而帶點點鹹香和辛辣，質感亦偏稠身，是潮州版的沙嗲醬。

縱使餸名只有「沙茶牛肉」四字，但除了沙茶醬和牛肉之外，一般都會加點配菜來炒，見過有荷蘭豆、銀芽、甜椒與芥蘭等，今次則用上了通菜，正好中和沙茶醬的濃味。撇除醃肉時間的話，10分鐘就炒起這道菜，不過炒牛肉時鑊要夠熱，油不能太少，否則加了生粉醃的牛肉便容易黐底，對自己沒信心的話，建議用易潔鑊。

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沙茶牛肉食譜

雪梨雪耳瘦肉湯

中醫師推薦秋天飲用「雪耳雪梨瘦肉湯」，雪梨和雪耳，一聽到便知道是滋潤的食材。過幾天是二十四節氣的寒露，秋意更濃，但亦容易有秋燥。秋燥即身體可能因天氣乾燥等而缺水、口乾等，當「燥邪」入侵人體或會咳嗽、失眠和便秘等，因此宜飲雪耳雪梨瘦肉湯。整個湯有潤肺止咳、滋陰潤燥功效，適合秋天飲用，亦可改善秋燥問題。

這個湯味道清甜，食材處理上亦沒有太多工夫。有指雪耳曾以硫磺加工過，令其顏色金黃又均勻，可以先浸30分鐘至發大和軟身、再清洗乾淨，以消除當中殘餘的硫磺，另外中間較硬的部分也要剪掉。

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雪耳雪梨瘦肉湯食譜

剪接：盧文俊