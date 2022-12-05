大雪三餸一湯｜冬菇雲耳蒸雞+栗子燜排骨+上湯浸萵筍+潤燥木瓜湯

二十四節氣中的「大雪」快到，在古時，這種時候天氣已十分寒冷，各地下起大雪甚至暴雪。雖然在香港不會見到雪，但天氣確實轉冷，在這種晚秋初冬的時節，適合食用溫補的食物，也有中醫推薦「吃黑吃苦」兩大原則來補腎潤燥，今次挑選了栗子、黑木耳、冬菇、紅棗、萵筍等食材，以及一個潤而不膩的木瓜湯，炮製大雪適宜的三餸一湯！



冬菇雲耳蒸雞

冬菇雲耳蒸雞可謂百吃不厭，雞肉醃得入味，只要掌握時間和火候，肉質自然嫩滑無比；不得不提蒸熟後的那盤雞汁，醬汁混合菇香和肉香，軟滑的雲耳吸滿雞汁的精華，咀嚼後餘香仍留於口中，吃罷滿心滿足。記者更喜歡加入紅棗，補血養顏，吃起來別有一股甜香，味道更豐富，當然亦可配搭杞子或蟲草花，各有風味。

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冬菇雲耳蒸雞食譜

栗子燜排骨

栗子燜排骨是秋冬必吃的一道住家菜，不論燜雞或是燜排骨都一樣討好，這次還加入了冬菇。燜冬菇之前，先以糖、粟粉、油醃，味道更香滑可口，可選用肥厚乾冬菇，更有嚼勁。配以當造栗子，佐飯一流！

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栗子燜排骨食譜

上湯浸萵筍

碧綠爽脆的萵筍，雖然不是冬天當造的食材，但超市內仍有包裝的出售。其主要食用部分是莖，削掉粗糙偏硬的外皮後，碧綠色帶些許通透的部分口感細嫩，可以切片、切條、切絲生吃、涼拌、清炒、紅燒或者成為火鍋配料等各適其適，今次就用上湯浸。不喜歡菇粉湯的話，也可換成雞湯或其他高湯。

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上湯浸萵筍食譜

木瓜眉豆豬腱湯

木瓜眉豆豬腱湯有滋陰潤燥、和胃袪濕、健脾補氣的功效，由於它補而不燥，並且潤而不膩，很適合晚秋初冬的時節飲用。煲湯應該用哪一種木瓜呢？個人認為沒有絕對的標準，有人認為熟木瓜較甜較潤，但個人口味是不偏好太熟的木瓜，因為煲起來很容易軟爛，連舀起來都有困難，因此今次在菜檔購入了夏威夷木瓜，反正這個湯還有紅蘿蔔、元貝、雞腳和豬腱等材料，味道一定甜，不用擔心木瓜不夠熟會影響味道。

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木瓜眉豆豬腱湯食譜

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剪接：麥超億