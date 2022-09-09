脂肪飲食｜減油=減重？油脂致膽固醇高？解脂肪6迷思攝好油吃這些

聽到脂肪2個字，應該不少人都會感到害怕，通常是因為害怕吃油會補油，造成身上的脂肪囤積，肥肉愈來愈多，也因此不少人都會避開脂肪的攝取。

文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



不過其實脂肪有不少被妖魔化的地方，以下將簡單介紹飲食中的4大類脂肪，並破除6種對脂肪常見的迷思。

脂肪6大迷思（按圖👇👇👇）

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脂肪4大分類

許多人都認為要少吃含脂肪的食物，認為脂肪對身體有害，但根據台灣衛生福利部國民健康署，最新版「每日飲食指南」的飲食營養比例建議，碳水化合物為50~60%、蛋白質為10~20%、脂肪為20~30%，可見飲食中的脂肪是很重要的熱量來源。

脂肪有分成下列4種，哪些可以適量攝取，哪些要少吃就接著往下看：

- 飽和脂肪（Saturated fat）：在室溫下會呈固態，最常見於紅肉，例如：豬油或牛油，乳製品和椰子油也是屬於飽和脂肪。不過飽和脂肪會堆積在血管內，讓心血管疾病機率大大增加，因此飽和脂肪的攝取量不宜過多。

- 單元不飽合脂肪（Monounsaturated fat）：這類脂肪多存在於牛油果、橄欖油和堅果等食物。

- 多元不飽和脂肪（Polyunsaturated fat）：多存在於葵花油、粟米、芥花籽油、亞麻籽或大豆油等植物油，我們常聽到的Omega-3和Omega-6，也屬於多元不飽和脂肪。

- 反式脂肪（Trans fat）：反式脂肪是加工過的食物油，許多加工食品都含有反式脂肪，民眾應盡量避免攝取。

值得一提的是，不論攝取哪種油品，通常都是這幾種脂肪的組合，例如橄欖油雖然是很好的單元不飽和脂肪酸來源，但是其實其中也含有14%的飽和脂肪、11%是多元不飽和脂肪酸，約有73%才是單元不飽和脂肪酸，因此仍然建議適量攝取即可。

6種適合當宵夜的點心（按圖👇👇👇）

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脂肪的6大迷思

1. 脂肪攝取愈少愈好

人體內有許多器官都擁有脂肪，因此適量攝取脂肪對人體健康是有幫助的，例如：大腦約有60%的組成是脂肪，是組成人體很重要的元素。

此外，脂肪能提供身體無法製造的脂肪酸，對於荷爾蒙的調節、體溫調適、免疫功能、生殖功能和營養吸收都佔了很重要的角色，另外，脂溶性維他命A、維他命D、維他命E和維他命K更需依類油脂，才能被充分吸收。

2. 低脂甚至無脂飲食減重最好

很多人都會利用低脂飲食來減重，不過脂肪其實是身體重要的熱量來源，也是細胞成長必需的營養，所以不論是在減重或減脂，都還是要攝取脂肪。根據美國疾病預防和健康促進辦公室（ODPHP）公佈的飲食指南，建議多攝取單元及多元不飽和脂肪酸，來取代飽和脂肪和反式脂肪。

3. 脂肪會讓血糖升高

攝取油脂並不會直接影響血糖值，但是可以藉由攝取單元不飽和脂肪，或多元不飽和脂肪，來取代碳水化合物或飽和脂肪，藉此改善胰島素阻抗和糖化血色素，均衡攝取營養也會有助於血糖的控制。

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4. 脂肪只會讓膽固醇升高

膽固醇也有分好壞，高密度脂蛋白膽固醇（又稱好膽固醇）的濃度應是愈高愈好，低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）則應該愈低愈好，而單元及多元不飽和脂肪，並不會增加低密度脂蛋白膽固醇的濃度；相反地，他們能幫助增加好膽固醇，並同時降低壞膽固醇；反式脂肪則會讓壞膽固醇上升，應避免攝取。

至於飽和脂肪酸，則仍有爭議，根據英國廣播電視台（BBC）的營養專欄也提到，飽和脂肪和膽固醇的關係相當複雜，有許多因素都會交互影響，不過，各國政府仍然建議民眾，應限制飽和脂肪的攝取，避免整體膽固醇的上升。

5. 脂肪會讓人發胖

油脂轉換的熱量確實比碳水化合物及蛋白質高，但並不會直接變成體脂肪囤積，因為不論是3大營養素的哪一種，只要是多餘的熱量就有機會轉換成身體的脂肪，而油脂的攝取不僅能讓消化速度變慢，也會增加飽足感。

因此有研究顯示，吃高脂飲食或是適量油脂攝取的人，瘦身成果比起只吃低脂飲食的人還好。

6. 減脂體重一定會下降

減肥的人看到體重計數字沒有變，可能會覺得很絕望，甚至就此放棄。不過，有時候減脂成功不代表體重會跟著下降，減去腹部的脂肪比起減重意義更大，因為也意謂這些有害的內臟脂肪，已經減去一部份。

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攝取好脂肪要吃這些食物

其實，不論在台灣或是多數中高收入國家，通常攝取的脂肪量都過多，尤其是一般認為較不健康的飽和脂肪或是經高溫油炸的油脂。因此，專家建議脂肪的攝取最好由堅果種子類、魚類、牛油果、雞蛋或橄欖油等富含好油的天然食物中取得。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別再妖魔化脂肪！破除脂肪攝取6迷思安心吃油】

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