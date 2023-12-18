冬至三餸一湯｜冬至6禁忌湯圓吃雙數　宜溫補增陽氣 白湯丸招財？

12月22日冬至，天文台預料市區最低溫度12℃，新界再低2至3℃。天寒地凍一家人團圓圍爐取暖「做冬」，大魚大肉不在話下，幾款素菜一樣暖意味濃不遜葷食。俗語說「冬大過年」，冬至的民間禁忌有甚麼？



冬至民間6禁忌 湯圓食雙數

冬至在一年當中是白天時間最短、夜晚時間最長的日子。習俗上家家戶戶團聚一起吃湯圓食「九大簋」，飯菜非常豐盛。冬至為歷史悠久的傳統節日，民間自然也流傳了幾個「禁忌」，大多與吃食物及節氣特色有關。

1.吃湯圓要雙數

吃雙數的湯圓可以幸福圓滿、招來好的人緣與姻緣，吃單數則可能增加繼續單身的可能。

2.避免夜晚出外

冬至晝短夜長，古人認為人的陽氣可能會更進一步減弱，建議不要在外逗留太晚，避免招惹厄運。

3.避免晚睡熬夜

冬天減弱人的陽氣致氣弱，加上晚睡令陽氣再一步下降，對氣場及來年的運勢恐有影響。

4.忌動怒鬥狠

冬至為節氣變化之日，抑制怒氣，不可吵架，以免氣場轉換破壞好磁場。

5.不宜結婚

冬至屬於大節氣，古人認為「四立四至」的日子（即立春、立夏、立秋、立冬、春分、夏至、秋分、冬至）不宜結婚，因這八個節氣有「四絕日」及「四離日」的忌諱。

6.不宜房事

冬至天冷，陰氣旺盛，男女精力太旺容易外洩陽氣，導致陰氣入體，易傷元神。

*以上皆是民間自古而來的說法，請勿過度迷信。

冬至素菜 溫脾補腎驅寒

冬至也有不少民間習俗，並已流傳很久，很多家庭直到現在還是會準備佳餚祭祖，感謝神靈過去一年的護持。供品中有湯圓，有時會見「紅白湯圓」，這有紅有白的湯圓其實別具寓意，白湯圓象徵招財、旺事業，紅湯圓招好桃花和好人緣。吃湯圓一定要吃雙數，求來年圓滿。

芝麻湯圓

有些家庭還會自製湯圓，湯圓的做法不難，但想要更煙韌的湯圓皮要花些少工夫。用暖水搓粉、用生熟粉糰搓湯圓皮，煮熟後的湯圓，口感會更煙韌。此製法除了可應用在湯圓外，也可製成茶果、糖不甩及煎餅等糯米食品。相關文章︰【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓（高啓光攝）

按圖有食譜︰

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從養生角度看，冬至天冷宜進補，吃補腎、溫脾的食物，促進血液循環，祛寒保暖。吃素的人可以喝由薏仁、蓮子、茨實、山藥燉成的四神素湯進行溫補，增強體質。糯米也是冬天裡能暖脾胃，止寒的食材，能促進氣血，因此脾胃虛寒人士吃適量糯米能補養正氣。不過，糯米的升糖指數很高，令人很快覺得肚餓，糖尿病患者更要避免吃太多高升糖指數食物。

栗子糯米油飯

在糯米飯裡加入冬菇、蟲草花、菜脯提升香味及膳食纖維；栗子能增強飽肚感，並有益氣、厚腸胃、補腎氣的功效。相關文章︰【素食食譜】台灣古早味油飯 免長時間浸米單柄煲電飯煲煮均可

栗子糯米油飯（詹郭敏攝）

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蟲草花合桃眉豆湯

蟲草花有益肝腎、補精髓、止血化痰之用，可煮飯也可煮湯。蟲草花不要清洗及浸泡太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。至於，眉豆、合桃可健脾及補腎。相關文章︰冬天湯水食譜｜蟲草花合桃眉豆湯健脾補腎 止咳化痰一家人啱飲

蟲草花合桃眉豆湯（尹嘉蔚攝）

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賽螃蟹

如果吃蛋奶素的人，素食菜單中也有雞蛋、乳製品。雞蛋的飽腹感強，並有豐富及完整的蛋白質，含不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂等營養素。以雞蛋為題的「名貴」素菜要數賽螃蟹，「賽」是「媲美」的意思，材料中沒有一絲蟹肉，主要以蛋白模仿蟹肉；蛋黃仿製蟹膏。雖與真螃蟹風馬牛不相及，但此菜的口感嫩滑，味道及質感卻可勝蟹味。相關文章︰【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽螃蟹（張善滿攝）

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參考資料︰聯合新聞網