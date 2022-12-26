派對三餸一湯｜煙三文魚牛油果卷+風琴焗薯+肉醬意粉+粟米忌廉湯

2022即將結束，剛過去的聖誕大家有沒有跟朋友開Party、交換禮物呢？相信除夕大家也可能會跟朋友見面聚餐，盡情玩到2023！人多的派對可能會叫到會，如果是人少少、3至4人的話，不如參考一下這次的派對三餸一湯食譜，由小食、意粉到湯品都一應俱全，而且還營養十足呢！



煙三文魚牛油果芝士卷

煙三文魚捲起來像玫瑰花瓣一樣，牛油果豐腴，忌廉芝士香滑，再配上辛辣的黑胡椒碎，味道豐富。擺盤時再加上清新的香草和檸檬裝飾，賣相吸引，不論是在伴侶面前大顯身手，或是在派對上招呼朋友也不失禮。這個煙三文魚牛油果芝士卷的製作步驟簡單，大約15分鐘便弄好，簡易之餘亦營養豐富，不過牛油果容易氧化，所以不要一早便切開暴露於空氣中，壓成牛油果醬後可加入檸檬汁拌勻，並蓋上保鮮紙，以減慢牛油果變黑的速度。

【小食食譜】煙三文魚牛油果芝士卷 清新健康15分鐘速成

煙三文魚牛油果芝士卷食譜

風琴焗薯

長洲的串串薯片曾是「大熱」，成為該處的名物，不少人慕名前往品嘗，一圈一圈的風琴形狀，香脆可口，還可以加入自己喜好的調味料！而這次示範的是原個風琴焗薯，英文名為Hasselback Potato，由瑞士Hasselbacken餐廳的主廚發明。在切成片片如風琴般的薯仔上加入香濃的芝士、煙肉碎及牛油，焗得表面香脆之餘，亦保持濃厚薯味。起初以為做這個小食必定要用焗薯，但原來用普通薯仔反而不會太粉、太黏，還較為清爽，各位也可按個人口味調整所用的薯仔以及配料。

【薯仔食譜】瑞士主廚首創風琴焗薯 輕易駕馭零失敗小食

風琴焗薯仔食譜

肉醬意粉

一講起「意粉」，最基本的款式不外乎肉醬意粉或卡邦尼意粉，而開Party又怎少得肉醬意粉的份兒？肉醬意粉的英文名字叫”Spaghetti bolognese” ，Spaghetti這個字人人皆懂，那”Bolognese” 又是甚麼？就是番茄肉醬呀，”Bolognese sauce” 是一種來自意大利博洛尼亞（Bologna）的醬汁，材料包括香炒蔬菜醬底（Soffritto），由洋葱、西芹和甘筍碎炒成，另有牛肉碎、豬肉碎、牛奶、番茄、茄醬，甚至有白酒。

這種醬由18世紀已經與意大利粉同吃，約在1891年，意大利作家Pellegrino Artusi就將肉醬意粉食譜記載於自己的食譜書內，後人就基於這個食譜，衍生出越來越多版本的肉醬意粉。時至今日，大家對肉醬意粉的基本理解都是有番茄、免治肉（牛或豬皆可）和意粉，正宗肉醬意粉的煮法就遠比想像中複雜，而今次則一切從簡，不論材料、步驟，都會做一個最簡易的版本，以程度方便為最大考量。

【肉醬意粉食譜】自製超簡易 開Party不必再叫到會了！

肉醬意粉食譜

粟米忌廉湯

粟米湯基本上人人愛喝，自己用新鮮粟米煲的，滋味是罐頭湯無可比擬的。今次除了粟米，還加入薯仔和洋葱，洋葱令味道更香及更有層次，但須先炒香同煮；薯仔取其濃稠的效果，代替下麵粉，所以毋須太多，炒香煮腍再攪爛成蓉便可，水分可隨個人喜歡的稠度酌量加減。

有些人喜歡濃味一點，會以雞湯代水；亦有人喜歡質感幼滑，會在攪拌後隔篩過濾再煮，便一定不會有渣了。不過懶人的方法，慳得就慳，有嚼口的粟米湯又是另一種風味，增加飽肚感之餘，還可減肥。

【粟米忌廉湯食譜】護眼降血壓延緩衰老 輕鬆取粒自製鮮甜濃湯

粟米忌廉湯食譜

剪接：葉思雅