【三餸一湯食譜】芝士肉醬大啡菇+白酒蜆意粉+焦糖燉蛋+洋蔥湯

在家防疫的日子多了，鍛煉廚藝的時間亦相對多了。早前介紹的三餸一湯食譜大多都是一些家常小菜，今次轉一轉方向，向西餐的「三餸一湯」出發，食譜仍是非常簡易，新手都可以輕易處理，讓你在家都可以吃一頓精簡的full course meal！

西餐跟中餐有點不同，一個full course meal會有5大類的菜式，包括前菜（Appetizers / Starters）、湯（Soups）、主菜（Main dishes / Main course）、甜品（Desserts）、飲料（Beverages）。

按圖看正統的西餐吃什麼：

不過今次「三餸一湯」西餐版以精簡為主，所以前菜會是比較輕怡的芝士肉醬大啡菇；湯品會是西餐經典的洋蔥湯；主菜是港人愛吃的白酒大蜆意粉，滲出酒香更易入口；最後甜品是法式紅茶焦糖燉蛋，用上紅茶調味減輕蛋與忌廉的厚重與膩感。這樣在家都可以享受一頓精緻的西餐！

前菜：芝士肉醬大啡菇

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