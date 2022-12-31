去水腫｜冬天喝熱湯打邊爐身體變腫？營養師推薦10大消水腫食材

最近因為天氣變冷，喝熱湯和吃鍋物的頻率變高，你是不是也水腫了？營養師推薦十大消水腫食材，一起來看看。



芹菜、通菜加強排鈉 運動提高排水能力

台灣營養師蔡粲羽Hane表示，要預防身體水腫，就要避免高鈉，口味上盡量清淡，多挑高鉀蔬果如芹菜、通菜、香蕉、番茄等，來加強排鈉能力。此外，加強運動除了可以使身體發熱、促進新陳代謝，也能提高身體排水能力。有些人會覺得，已經水腫了應該要少喝水，但這觀念其實反而是錯誤的，因為細胞一旦缺水，就會更加抑制身體排出水分，導致水分滯留更嚴重，所以應該善用輔助食材來強化排水能力。

十種消水腫食材（按圖看清 👇👇👇）

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1. 紅豆

紅豆富含膳食纖維和鉀離子，能刺激腸道蠕動和利尿，有效改善水腫型肥胖。

2. 薏米

薏米可以促進血液循環和水分的新陳代謝，有利尿、消水腫作用。

3. 黑豆

除了富含膳食纖維和鉀離子，亦含有大豆異黃酮，能紓緩生理期水腫。

4. 粟米鬚

可祛除體內濕熱之氣，利尿、消腫，製成茶後有助於消水腫。

5. 冬瓜

水分含量高達97％，有利尿消水腫的效果。

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6. 秋葵

秋葵含有豐富的水溶性纖維和鉀離子，可以增加飽足感，亦能幫助去水腫。

7. 海帶

熱量低、又含有豐富礦物質和膳食纖維，是利尿消水腫的好幫手。

8. 苜蓿芽

一樣熱量低且含有鉀離子，輕鬆消水腫無負擔。

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9. 西柚

西柚對消水腫有幫助，且熱量低不易讓血糖上升太快。

10. 黑咖啡

咖啡含有咖啡因能刺激腸胃作用、幫助消化、潤腸通便又利尿。

營養師也提醒，以上建議適用一般健康人，患有特殊疾病如腎臟病、心臟病、內分泌失調等，需視情況調整飲食。另外，部分食材屬性偏寒，寒性體質者須斟酌食用。

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