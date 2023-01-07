魚食譜｜烏頭蒜苗紅茶湯泡飯保護心血管！謹記1步紅茶湯頭不變澀

天氣冷要防止猝死，就要注意血壓跟血脂。



台灣主廚潘瑋翔教大家製作這道「烏頭蒜苗紅茶湯泡飯」，富含健康營養的烏頭，搭配糙米飯及紅茶湯一起入口，均衡營養攝取，幫你保護心血管。

烏頭蒜苗紅茶湯泡飯食譜（按圖👇👇👇）

+ 6

材料

烏頭肉100克、蒜苗碎1根、蛋絲適量、三文魚籽適量、蔥花適量。

泡飯茶湯：開水500cc、柴魚片20克、昆布1片、紅茶包1包、鹽巴少許。

做法

1. 昆布與開水泡製一個晚上，倒入鍋中加熱，煮的期間先放入柴魚片，煮滾後加入紅茶包，轉小火煮至出色。

2. 橄欖油放入鍋中，將烏頭肉煎至金黃，放入蒜苗碎一起拌炒，並用鹽巴調味備用。

3. 碗中放入蒸熟的糙米飯，鋪上蒜苗烏頭、蛋絲與三文魚籽，灑上蔥花；食用時淋上過濾過的紅茶湯即可。

Tip：

潘瑋翔表示，將昆布泡在開水中，放在雪櫃（低溫防發酵壞掉）一個晚上，就能得到簡易的昆布高湯。紅茶包等高湯煮滾後再放入，以免煮太久讓湯頭太澀。

相關文章：氣炸鍋食譜｜蒜香椒鹽魷魚還原大排檔風味！酥脆香口記1步不變焦👇👇👇

+ 11

營養加分

台灣中醫師陳潮宗表示，冬至前後是烏頭盛產季，烏頭含有Omega-3不飽和脂肪酸，能幫助降血脂、降膽固醇、顧眼睛，對於傷口癒合、婦女產後保養上也是很好的食材；紅茶有抗氧化的作用，裡面含有兒茶素，可幫助預防心肌梗塞、口腔保健。

延伸閲讀：

營養師推「保養血管6大飲食指南」！控血壓、預防心臟病從「吃」開始

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」