情人節三餸一湯｜莎莎帶子+一口威靈頓牛+卡邦尼意粉+西蘭花湯

情人節很快就到，可有想過為伴侶炮製一餐簡約而精緻的甜蜜晚餐呢？情人節食譜當然不獨是朱古力或心形牛扒，還有很多選擇。這次就精選幾款西式三餸一湯食譜，悉心加些伴碟的話，相信你的伴侶也會很喜愛！



香芒莎莎帶子

香芒莎莎汁配以帶子，賣相色彩繽紛、味道酸甜清爽、沁人脾胃，很適合當作前菜享用。帶子易煎熟，但如果要煎出金黃的焦糖色澤，就需要一點小技巧，首先鑊要夠熱，並且要開大火煎，其間切忌把帶子翻來覆去；另外也要確保帶子是處於完全乾身的狀態，落鑊前先用廚房紙印乾帶子水分，乾到有點黐手都沒關係，這樣的話成品色澤反而更金黃。

莎莎汁（Salsa）源自墨西哥，是南美地區常見的醬汁，一般會配搭粟米脆片、海鮮等同吃，基本材料為番茄、青檸、辣椒等。由於筆者希望這個輕食一家大小都能享用，今次食譜並未有加辣椒，而是有洋葱、青檸等等，更加了些蜜糖，希望能與青檸的酸互相輝映。

【帶子食譜】香芒莎莎帶子軟嫩清新 15分鐘自製開胃前菜

香芒莎莎帶子食譜

一口威靈頓牛

Gordon Ramsay曾在節目中說過，假若有日要吃「最後晚餐」，「威靈頓牛」（Beef Wellington）肯定會是必備菜式之一，香脆酥皮與嫩紅的菲力牛排之間，還有巴馬火腿、鵝肝醬等，是優雅的英國名菜。對入廚新手而言，正宗的威靈頓牛柳實在太高難度了，那不如試試這個簡易版的一口威靈頓牛？

但正宗的威靈頓牛製法極為複雜，又要煎、又要焗、又要冷藏，塗上芥末醬、鴨肝醬與蘑菇醬等，隨時要煮幾小時甚至過夜，而這個超簡易版的一口威靈頓牛，只需45分鐘，以一口牛柳粒取代牛排，再用酥皮和醬料裹著烘焗便行，步驟簡便，新手都能掌握。新派的威靈頓牛一啖一件，小巧別致，趁住節日或紀念日煮給你的愛侶吃，相信定能為對方帶來驚喜！

【焗爐食譜】一口威靈頓牛簡易版英國名菜 酥皮牛粒小巧有驚喜

一口威靈頓牛食譜

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卡邦尼意粉

卡邦尼意粉看似簡單，但要好吃並不是一件易事，身邊總有朋友到西餐廳時會說一句：「卡邦尼意粉的製法如此簡單，不要點吧！」曾經筆者也有如此的想法，可是當自己動手時便發現，控制蛋汁的分量及熱鍋的溫度都需要一定經驗，不然便會成為一碟炒蛋意粉。

以下是筆者經過幾次失敗後的小小心得，首先（1）切忌貪心，由於蛋汁有限，所以意粉不能過多，大約100克的意粉便剛剛好，否則意粉不能均勻地沾上蛋汁而令味道變淡。（2）雞蛋忌廉比例1：1；（3）切忌心急，最後熄火下蛋汁快快拌勻便是全道菜最難掌握的步驟，鍋的溫度太熱會令蛋汁成炒蛋，太冷的話蛋汁便會凝固影響口感。總結經驗，筆者認為熄火後等待2-3分鐘便是最適合。

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卡邦尼意粉食譜

西蘭花濃湯

西蘭花湯在外國十分常見，很多家庭都會煲，但香港卻不多餐廳有供應，於是就試試自己煮，中間參考了很多食譜，而現在這個版本稀稠度更適中，幼滑順喉之餘，喝下去也有西蘭花蓉，急不及待想再煲一次。之前曾煮過冇麵粉的蘑菇湯，效果不會太稀，可以接受，於是以為可以照辦煮碗，結果發現西蘭花湯不加麵粉很稀，單靠忌廉根本撐不起來，再經修正之後，便成了這個保證成功的版本了！

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西蘭花濃湯食譜

剪接：葉思雅