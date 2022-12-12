三餸一湯｜白酒大蜆意粉+煙三文魚焗大啡菇+焗牛油果+法式薯仔湯

繁忙工作過後不想吃外賣虧待自己？西餐或者是一個不錯的選擇，當然菜式選擇得宜、安排小家電協助才可縮短烹煮時間。首先利用焗爐將大啡菇及牛油果炮製成煙三文魚焗大啡菇、牛油果條；利用攪拌機/養生機烹調法式薯仔濃湯；最後開爐烹煮白酒大蜆意粉，媲美餐廳的4道菜餚大功告成！



白酒大蜆意粉

【意粉食譜】白酒大蜆意粉鮮味滲酒香 Vongole意粉原來分兩種

意粉款式過百種，個人認為海鮮類意粉的烹調時間最短，解凍過後簡單調味已經達到不錯水準。當中白酒大蜆意粉所需的材料並不多，傳統有兩種方式，首先是”in bianco” （白色），配搭的有橄欖油、蒜和番茜，有時會加入白酒。另一種是”in rosso”（紅色），不同之處，就是加入了番茄及新鮮羅勒，以下的食譜是接近前者的簡易版，自煮更可以加入大量蜆肉，鮮味加倍！

白酒大蜆意粉食譜

煙三文魚焗大啡菇

【簡易食譜】煙三文魚焗大啡菇 肉厚多汁啖啖鮮

大啡菇，肉厚、鮮味又多汁，再釀入餡料鋪滿芝士，成了任何人都難以抗拒的前菜！焗大啡菇的自由度很大，餡料基本是隨個人口味而定，以下用了煙三文魚和洋蔥兩種食材，炒香煙三文魚和洋蔥粒，炒的時候盡量弄散三文魚。將餡料鋪在已清潔並去椗的大啡菇，慷慨地灑上芝士碎，放進預熱180度的焗爐，烤15-18分鐘至大啡菇縮水，就可以上菜了。

煙三文魚焗大啡菇食譜

焗牛油果條

【牛油果食譜】焗牛油果條金黃香口 4個步驟完成另類健康小食

牛油果條（Avocado Fries）取締西餐中的薯條，用焗爐去烤焗，不經油炸，外脆內軟，絕對是一流的小食。假如是焗的話，建議選擇較生的牛油果，否則很易在製作過程中因太軟腍而變形，甚至連去皮都有困難，至於切片，厚切口感更佳。

焗牛油果食譜

法式薯仔濃湯

【西湯食譜】法式薯仔濃湯口感幼滑味道香濃 預防抑鬱養顏去水腫

法式薯仔濃湯，在西餐廳中較少出現，但當你嘗試過後便不能抵抗它的魅力！薯仔濃湯入口，加入炒香的洋蔥碎帶出香甜味道，加上煙肉的鹹香，在冬天的日子真的令人想一碗接一碗的喝下去！

法式薯仔濃湯食譜

剪接：葉思雅