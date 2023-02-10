減肥｜戒油脂影響荷爾蒙愈戒愈肥？營養師：油脂攝取這個比例最佳

年節大魚大肉，也讓年後對於體重、體態的要求又開始攀上高峰，為了快速恢復好身材，不少民眾會吃水煮餐減肥。但營養師提醒，油脂攝取過少不但不能瘦，還可能會讓內分泌失調。



飲食熱量變低不見得能瘦

台灣營養師張宜婷指出，很多女性會依靠水煮餐將每餐的熱量變低，但這樣反而瘦不下來。油脂是熱量密度高的營養素，1克有9大卡，對於想要減脂、控制身體狀態的人來說是非常可怕的敵人沒錯，但只控制熱量在現今流行的減重方式與研究中，已被證實不是最有效的方式，重點是吃了什麼，給身體什麼能量，若過度控制熱量攝取，反而更容易弄巧成拙。

脂肪6大迷思（按圖👇👇👇）

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少了油脂 受傷風險會攀升

張宜婷進一步指出，適度的體脂肪是保持體溫、維持器官與身體活動安全的緩衝墊，過高或過低對身體來說，都會增加風險，甚至體脂肪過低，也可能造成運動過程中活動受侷限、增加受傷風險。

8種高飽足感 、低熱量食物（按圖👇👇👇）

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身體油脂不足 荷爾蒙也受影響

張宜婷提醒，不管是影響女生生理周期的黃體素、雌激素，期望增肌需要的生長激素、睪固酮等，都是由油脂組成的荷爾蒙。當飲食油脂過低，可能出現皮膚粗糙、容易落髮、脂溶性維他命缺乏，甚至月經周期混亂的狀況。

長期的水煮飲食，也是增肌的阻礙，因為吃的食物內容油脂比例過低，會影響荷爾蒙的分泌，當荷爾蒙的量不足以應付身體的需要，就可能出現內分泌失調等狀況，這時才開始多吃油脂，也沒辦法在短時間內讓內分泌恢復正常。

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油不能亂吃 比例最重要

張宜婷提醒民眾，在了解必須吃油的好處後，也不是任何油都好，在烹調時會建議使用植物油。美國心臟學會也建議，油脂攝取的最佳比例為「多元不飽和脂肪酸：單元不飽和脂肪酸：飽和脂肪酸=1：1.5：0.8」，其中又建議Omega-3和Omega-6最理想比例是1：1，因為多元不飽和脂肪酸攝取過量，也會讓身體產生發炎狀況，需多加注意。

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