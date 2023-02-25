減肥地雷｜減吃戒絕澱粉無法瘦　5原因難破平台期醫生建議82法則?

為何有些人減肥甚艱難？減肥失敗有多種因素，除了沒有戒口、運動量不足、新陳代謝慢…還可能是吃得太少。



一般人認知是在減肥期間，吃愈少愈好，盡量減少熱量吸收。曾經歷辛苦減肥期的人可能都試過遇上平台期，即是體重下降了一段時間後，無論如何節食、運動，體重也沒有再下降。有些人會就此「投降」，認為再沒有可能瘦下去，接着可能是故態復萌，放肆吃喝，減肥告終。

衝破減重平台期 不宜愈吃愈少

如果到了減重的平台期，千萬不要灰心，也不要再大減食量以為可追進度。要保持運動，盡量可以再加多一點點。至於飲食分量，在體重管理學中認為，如果吃太少，尤其是關鍵的營養素攝取太少，像是蛋白質、優質的碳水化合物等，會是再難瘦的主因之一。台灣體重管理主診醫生蕭捷健在社交平台上分享窒礙減重的原因有下列5點。

窒礙減重5原因 吃太少蛋白質、澱粉…

1.吃太少蛋白質

蕭醫生解釋，長時間吃太少，身體會以為遇到饑荒，自動啟動逆境生存模式，降低身體代謝，使減重停滯。當吃太少蛋白質，不只讓代謝再大幅下降，身體更會發出強烈的飢餓感。蛋白質不足，減肥時只有肌肉在減，一旦回復正常飲食，脂肪更易累積，結果比原先更肥。

如吃太少蛋白質，不只讓代謝再大幅下降，身體更會發出強烈的飢餓感。（photo AC）

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2.戒絕澱粉

蕭醫生說明身體好比一輛混能車，可同時用油（脂肪）、電（碳水化合物）來產生能量。如果戒盡碳水化合物，代表只剩下用脂肪方式來運轉，長期下來，代謝會變差，開始出現掉髮、荷爾蒙失調、排便不順等。建議一星期至少有3-4天吃點優質的澱粉食物，例如全穀類、根莖類蔬菜等。尤其活動量大的時候，更可以加強身體代謝澱粉的能力。

吃優質的澱粉食物，例如全穀類、糙米來平衡荷爾蒙及令排便更順。（photo AC）

3.不放心吃邪惡食物

蕭醫生表示，為了減肥而戒掉「邪惡」熱量高的食物，長此下去反而增加心癮，心理無法平衡，吃了「邪惡」食物後迅速陷入愧疚的循環裡，引致「怕吃」。蕭醫生提議可利用「82法則」，一餐內8成是健康的食物包括蛋白質、蔬菜等，2成是想吃的食物；或一星期內揀2-3天，挑一餐吃任何想吃的美食，以獎勵推動行為來持效減肥。

4.熬夜

當人體缺乏睡眠與休息，睡不到7-8小時的話，荷爾蒙會出現問題。壓力荷爾蒙如皮質醇會上升，生長激素會被打亂，致夜晚沒有辦法燃燒脂肪，白天的食慾又增加，更容易感肚餓要進食，熱量更易被吸收。香港中文大學肝臟護理中心引述日本研究指，睡眠時間少於5小時，人會容易過肥，患上糖尿病以及脂肪肝的可能性也會增加。

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5. 做厭惡的運動

蕭醫生鼓勵大家要做自己喜歡的運動，如果怕做運動，便不能將運動成為習慣，久而久之熱量無法更有效地被消耗，一方面又怕進食，慢慢又陷進吃太少、動太少的惡性循環裡無法成功減肥。

參考資料︰蕭捷健減重醫師/香港中文大學肝臟護理中心