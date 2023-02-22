無麩質冷知識｜無麩質飲食助減肥？營養師解迷思小心缺4大營養素

網路上常說無麩質飲食可以幫助減重，是真的嗎？



無麩質飲食因為避開了許多容易導致發胖的食物，被許多人認為是減肥養生的新選擇，但台灣營養師廖敏涵提醒，一般人想要減重而特別去吃無麩質飲食，其實沒有幫助。

什麼是「麩質」？什麼是「無麩質飲食」？（按圖👇👇👇）

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什麼是「麩質」？

廖敏涵表示，「麩質」是廣泛存在於天然穀物裡的一種特殊蛋白質，尤其是麥類農作物（如小麥、大麥、裸麥、麥芽等），而且以這些原料所製成的產品其實很多，像是麵條、麵包、饅頭、吐司、燕麥、餅乾等，也包含啤酒酵母。

麩質也是一種過敏原，就像有些人吃到海鮮類食物會造成皮膚癢、蕁麻疹等。不過，其實只有極少數的人會對麩質過敏，以歐美人較多，亞洲人反而較少見。而這些對於麩質過敏的人若吃到含有麩質的食物，可能會引起嚴重的過敏反應，像是腹痛、脹氣、腹瀉、腸道細胞損傷等，甚至有營養素吸收不良的問題。

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什麼是「無麩質飲食」？

無麩質飲食顧名思義就是不含麩質的飲食，是專門設計給會對麩質過敏者吃的飲食，這種人日常飲食要盡量減少攝取含麩質的食物，因為飲食裡就算只要含一點點麩質，也都可能引起嚴重的腹瀉反應（乳糜瀉），甚至會引起腸道免疫相關的疾病。

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吃「無麩質飲食」對減重有幫助嗎？

廖敏涵表示，目前並沒有相關研究指出吃無麩質飲食可有效減重，而且如果一般人特意長期吃無麩質飲食，除了不符合均衡飲食的概念外，還反而會限制飲食中全穀類來源的攝取，進而導致維他命B雜、維他命E、礦物質和膳食纖維攝取不足，全穀類是這些營養素的良好來源之一。

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