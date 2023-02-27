食物安全｜長期吃生雞蛋易脫髮皮膚炎　6種食物忌生吃免腹瀉暈嘔

不少人認為生吃蔬菜類食物問題不大，然而有4種蔬菜切勿生吃以免腹瀉、暈眩及嘔吐；自製豆漿一定要煮滾才可飲，生吃雞蛋更是不鼓勵，除了沙門氏菌構成食安風險之外，更可能有脫髮問題，未老先滄桑。



6種食物必須煮熟吃

蔡濰安營養師在社交平台中分享，提醒有6種食物必須煮熟後才可進食，切勿以為凡是蔬菜類都可生吃。茄子、四季豆、金針、十字花科蔬菜（西蘭花、椰菜花等）不可生吃，原因以下︰

按圖了解︰

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茄子︰

含茄鹼，生吃可能造成咽喉痕癢，需充分煮熟才可分解茄鹼。延伸閱讀︰茄子快速入味4大秘技 不變黑最簡單方法減營養流失

四季豆︰

生豆含凝集蛋白，未經煮熟而吃，可致腹瀉、發燒等，要完全煮熟才安全。延伸閱讀︰四季豆、荷蘭豆、枝豆 8種青豆如何分揀豆角直或彎？

十字花科蔬菜︰

含少量甲狀腺腫素，可能影響碘吸收，尤其甲狀腺功能差的人，更需要煮熟才吃及只宜適量進食。延伸閱讀︰防癌飲食｜十字花科蔬菜不只椰菜西蘭花 4功效助防癌點食有益？

十字花科蔬菜包括西蘭花、椰菜花、椰菜、芥菜、大白菜（黃芽白）、小白菜、青江菜（小棠菜）、大頭菜（蕪菁）、白蘿蔔、櫻桃蘿蔔、芥藍菜（羽衣甘藍）及芝麻葉等。（尹嘉蔚攝）

金針︰

新鮮的金針含秋水仙鹼，腸道吸收後可致嘔吐、暈眩，建議鮮金針要浸至少1小時以上，再徹底煮熟進食；至於乾金針，已經乾燥過程，毒素已被破壞，不用太緊張，但也需煮熟。相關新聞︰金針貼士｜金針鐵質=菠菜20倍挑選3招忌鮮色 煮前欠1步全家肚瀉!

長期吃生雞蛋 可致脫髮皮膚炎

蔡亦提到家中用鮮大豆自製豆漿，必須要煮滾。因為未煮熟的黃豆含皂素，誤食可能造成腹瀉。另外，不建議生吃雞蛋，半熟亦不鼓勵，生蛋拌飯雖美味，生蛋蘸火鍋料又夠滑；不過，生蛋白中含抗生物素蛋白（avidin），有礙人體對維他命B7「生物素」（biotin）吸收。如果身體經常缺乏維他命B7可能會掉髮、脫髮。據郭詠觀醫生於醫療網站說明，維他命B7缺乏症更可能引致食慾不振，甚至發育不良、眼﹑口﹑鼻和生殖器官附近皮膚發炎、四肢麻木﹑抑鬱及幻覺等。

雖有人提倡雞蛋黃本身含維他命B7﹐蛋白和蛋黃一起吃不會導致維他命B7不足。然而，生吃雞蛋有另一個問題是沙門氏菌 (salmonella) 感染，蛋殼可以保護蛋白和蛋黃不受沙門氏菌感染﹐若然蛋殼破裂﹐即使是肉眼看不出的裂紋﹐也足以令蛋白和蛋黃受到感染﹐最好還是將雞蛋煮熟吃才安全。健康的人如感染了沙門氏菌，症狀較輕微﹐若小童﹑長者﹑孕婦和免疫力低的人感染了﹐後果可能嚴重甚至歿命。一般健康建議提出雞蛋應放入雪櫃內冷藏，最好在2星期內食用。相關新聞︰沙門氏菌｜5旬漢愛這樣吃蛋 結果胸口現腫塊 內藏朱古力般膿瘍

參考資料︰台灣蔡濰安營養師FB/明醫網