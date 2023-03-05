芝麻營養｜生黑髮護心血管　醫生建議烘烤3方法防結石黑或白芝麻?

芝麻小小一顆卻內含著超級豐富的礦物質和維他命，不但有助生黑髮，還能保護心血管，常吃海鮮的民眾，體內易缺乏礦物質銅，也可以藉由黑芝麻來填補營養素的不足。不過，醫師提醒，有在補充鋅或是常吃海鮮的民眾，也可以多吃芝麻來平衡體內的鋅銅比例。



台灣鄰好西醫診所家醫科醫師李思賢在Facebook分享，芝麻中含有很多礦物質和維他命，常見的包含鎂、鈣、錳、鋅、鐵、硒、維他命E、維他命B雜等；另外有在補充鋅或是常吃海鮮的民眾，也容易缺乏礦物質銅，而芝麻富含銅，能幫助身體平衡鋅和銅的比例，填補營養素的不足。

黑色食物營養（按圖看清👇👇👇）

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把芝麻融入生活飲食中可以帶來很好的改變，他說，很多民眾都認為吃芝麻可以生黑髮只是湊巧，但吃芝麻讓頭髮變黑的原理，不是因芝麻的黑色素直接轉移到頭髮上，而是因芝麻中的各種微量礦物質以及抗氧化物能幫助瀕臨衰竭的黑色素細胞，重新長出黑色素。

李思賢進一步指出，芝麻也含有豐富的蛋白質，每30g的芝麻，就含有5g的植物蛋白質，長期只攝取植物蛋白質也容易缺乏必要胺基酸，還可以多搭配各種豆類，才可以達到最好的效果。同時，芝麻也含有部分纖維、飽和脂肪、非飽和脂肪，加上植物固醇以及木脂素，能夠改善三酸甘油酯以及血脂肪的數據，對心血管健康也有保護效果。

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芝麻阻營養吸收增結石機會 如何吃減風險？

李思賢提醒，儘管如此芝麻也有缺點，因含有植酸以及草酸等抗營養素，會阻礙營養的吸收和增加形成結石的機率，但可以藉由烘烤、催芽、去殼等方法減少這方面的風險。如果你正在尋找花生醬，芝麻醬也會是很好的替代品，可以把黑芝麻和白芝麻用2比1的比例混合，用調理機打成泥，也可以搭配沙律或是泡熱水當飲品。

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