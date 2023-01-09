脂肪肝｜全球1/4人有脂肪肝！10食物助改善免肝硬化日吃4粒合桃

上班族久坐少動，長期下來脂肪囤積，不只形成體重和血糖的問題，還可能導致「肝包油」脂肪肝！目前醫學上還沒有藥物可治療脂肪肝，但能從飲食控制、運動、規律作息來改善，台灣營養師程涵宇分享消除脂肪肝飲食，包括喝咖啡、用橄欖油，以及吃燕麥、魚類、豆類等；其中，每天3-4顆核桃就可降低脂肪肝機率，而許多人擔心吃水果會造成肝臟的脂肪堆積，營養師則指出，吃水果與脂肪肝無關！



全世界約1/4人有脂肪肝

台灣程涵宇營養師表示，脂肪肝是指肝臟細胞內有過多脂肪，俗稱「肝包油」。一般來說，當肝臟的含脂肪量超過5%，就算是脂肪肝。據統計，全世界約1/4人口有脂肪肝，台灣脂肪肝患者則接近600萬人，儼然成為「新國病」，脂肪肝沒有藥物可治療，但若不改善，未來可能演變成脂肪性肝炎進行至肝硬化、肝癌，根據台灣2018年癌症登記資料顯示，有24.3%肝癌是與脂肪肝有關。想擺脫脂肪肝，程涵宇建議可從健康飲食、減重和運動3面向來逆轉，並分享「脂肪肝食物清單」供民眾參考。

消除脂肪肝食物清單（按圖👇👇👇）

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蔬菜、豆類幫助消除脂肪肝 水果可以吃

- 咖啡：喝咖啡幫助降低肝指數，保護肝細胞的損害，降低脂肪肝風險。

- 綠色蔬菜：減少內臟脂肪及肝臟脂肪。

- 水果：水果攝取與脂肪肝無關！不必因為脂肪肝而不敢吃水果。韓國在一項大規模研究中，找了5萬2280名受試者，研究了4.2年，結論是：多吃蔬菜水果比較不容易有脂肪肝！台灣程涵宇營養師建議，脂肪肝可以吃水果，但還是要適量。

- 豆類：黃豆、鷹嘴豆等豆類低脂、富含植化素，而且含抗性澱粉，有助於減重減脂，保護肝臟，減少肝臟脂肪堆積。

- 魚：Omega-3魚油抗發炎減少肝臟發炎反應，減少肝臟脂肪堆積，增加體內好的膽固醇HDL，降低三酸甘油酯。

- 燕麥：全穀類、高纖的燕麥可降低三酸甘油酯及脂肪肝風險。

6招逆轉脂肪肝（按圖查看👇👇👇）

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1天3-4顆核桃 橄欖油減少體脂肪

- 堅果：堅果有助於抗發炎、抗氧化，及降低脂肪肝機率。台灣程涵宇營養師表示，如果不知道吃哪種堅果，有研究發現「核桃」有幫助，1天3~4顆就好，每天都要吃！

- 薑黃：薑黃素可能有助於護肝，降低肝指數。

- 橄欖油：橄欖油的不飽和脂肪酸含量多，飽和脂肪酸較低，有助於減少體脂肪。

- 大蒜：研究發現，多吃大蒜與降低脂肪肝有相關性。

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除了以上有助於消除脂肪肝的食物，有些「地雷食物」則要盡量少吃，包括油炸、酒精、糖分、精製澱粉及肥肉、紅肉等高飽和脂肪食物，都是造成肝臟脂肪堆積的元凶。

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