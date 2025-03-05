蒸龍躉食譜｜10分鐘籠仔荷葉龍躉飯 加1物嫩滑爽彈 荷葉哪面向外
蒸龍躉本身已鮮味無比，再配上荷葉的清香、大頭菜絲及陳皮絲的甘甜，龍躉的精華滲入底層的米飯，令整道籠仔荷葉蒸龍躉飯，不但香氣四溢，每粒米飯都沾有濃郁的魚鮮味，令人垂涎三尺。
攝影：黃偉麟
籠仔荷葉蒸龍躉飯食譜｜荷葉清熱解暑 荷香四溢味道富層次
荷葉本身有清熱解暑及散瘀止血的功效，其獨特的香味，可提升大家的胃口。而大頭菜含有維他命C、礦物質鉀以及澱粉酵素等豐富營養成分。不論在益處及味道上，這個配搭可以令蒸飯的味道更有層次，是開胃富營養的美味之選。
籠仔荷葉蒸龍躉飯食譜｜荷葉哪邊向外？
籠仔荷葉蒸龍躉飯的做法非常簡單，只需用少許胡椒粉、蛋白及生粉醃味，蛋白的作用可提升龍躉肉的彈性，荷葉要烚20分鐘，之後洗擦乾淨及抹乾，光滑的一面向上。已煮好的白飯放涼，再放在荷葉之上，龍躉肉平均放置於白飯面，再放上大頭菜絲、陳皮絲、薑絲及醬汁等材料，大火蒸10分鐘即成。
籠仔荷葉蒸龍躉飯（蒸/Steam）
4人分量 1級難度 10分鐘（未計醃及烚荷葉時間）
材料：
龍躉500克
荷葉2塊
大頭菜3片
陳皮1片
薑3片
白飯3碗
胡椒粉少許
生粉2茶匙
蛋白1隻
生抽2茶匙
糖半茶匙
麻油少許
蔥少許
做法：
1.龍躉先用胡椒粉、蛋白及生粉醃1小時。
2.荷葉洗淨，大火烚20分鐘，瀝乾備用。
3.大頭菜、陳皮及薑切絲，撈入生抽、糖及麻油。
4.煲好白飯，放在浸軟的荷葉上。
5.龍躉放白飯上，加入配料絲及醬汁。
6.荷葉用牙籤穿好，籠仔大火蒸10分鐘即成。
不失敗貼士：
~醃龍躉要用蛋白，可令魚肉更有彈性。
~大頭菜絲的酸甜味，可帶出龍躉肉的鮮味。
~籠仔受熱較均勻，蒸飯的效果較佳。
~白飯煮好需放涼，才放上龍躉片，不會令其過熟。
~荷葉用牙籤串好，令內部受熱平均，香氣可滲入飯粒。
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