養顏食物｜夏日美顏抗衰老3大食物含參片？營養師曝蘆薈3秘密功效

炎炎夏日到來，紫外線肆虐！平常若沒做好保養，肌膚看起來就會暗沉又沒有光澤。台灣營養師雷小玲表示：「吃對好食品才能幫助肌膚輕鬆擁有美麗好面子。」夏日美顏3大聖品「蘆薈、人參、水果」，其中蘆薈不僅可以補水、緩解曬傷，更具有3大秘密功效，幫助排便、調節免疫力及內分泌，透過正確食補來排除卡卡，清除體內廢物！



美容食補一：蘆薈－幫助排便養顏美容

雷小玲指出，現代人久坐冷氣房、缺乏運動習慣、常喝冰涼手搖飲等，都是造成便秘的原因，例如喝凍飲會使得腸道蠕動變慢、外食導致飲食不均衡、攝取纖維不足，加上長期處於高壓環境、運動量不夠，都會使身體缺水的狀況愈發嚴重，尤其是在夏季更容易好發此現象，導致便秘的狀況加劇。從諮詢經驗發現，女性便秘的比例更是較男性高出1倍。

蘆薈3大秘密功效（按圖看清👇👇👇）

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雷小玲根據近期國際研究指出，蘆薈富含「蘆薈素」（大黃素）與「蘆薈多醣」能刺激免疫系統細胞對抗病原體、幫助因消化問題導致黏膜傷口的癒合問題、排除多於廢物與毒素、增強細胞代謝、幫助腸胃蠕動排泄、抗發炎衰老與組織癒合的催化劑，具有3種機能功效（肌膚健康功效、免疫力與腸道保健），更有3大秘密功效：

1. 減少胃酸分泌、緩解便秘及胃潰瘍

蘆薈富含「蘆薈多醣」對腸胃道的黏膜有保護作用，能使胃酸分泌緩和，從而減輕胃酸對胃壁的刺激。美國臨床實驗中，研究口服蘆薈汁對正常人體的腸胃功能的效果，結果顯示對消化和吸收蛋白質的程度都有提升，而且腸道共生細菌的平衡亦有所改善，同時糞便排出的時間亦較快。研究顯示蘆薈可促進消化、減輕胃潰瘍、平衡胃酸鹼值及腸道內的微生物菌群，並有助改善便秘。

2. 美容抗衰老

蘆薈富含水溶性膳食纖維幫助代謝，能排除體內毒素，使肌膚呈現自然光澤、提升柔嫩水潤度與關鍵生物活性成分。其中「蘆薈多醣」還能幫助體內黏膜組織彈性健康，防止細胞老化達到抗衰老之功效。

3. 調節免疫力

「蘆薈多醣」為高分子碳水化合物，能活化巨噬細胞活性，提升免疫細胞數量與效能，強化免疫反應功效。

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雷小玲進一步說明，蘆薈品種雖然高達200多種，然而經台灣食品藥物管理署（食藥署）允許核可的只有費拉蘆薈、好望角蘆薈兩大品種含有幫助排便與養顏美容功效等功效，並且須完全去皮，只吃果肉，最好還要經過水煮，才是正確的飲用方式。而網路上以訛傳訛，提及蘆薈使人腹瀉等謠言都是空穴來風的不實傳言。她建議只要按照食藥署法規，每日建議蘆薈素（aloin）每日含量不可以超過10ppm，即可當作一般食品來食用，安全無虞。唯一需要注意的是，不建議孕婦吃蘆薈，因其寒性屬性，可能會導致子宮收縮，恐有影響胎兒的風險。

美容食補二：高麗參－調節免疫力、補充元氣

市面上人參種類眾多，當中以6年根高麗參的營養價值最高，雷小玲表示：「韓國人不是只有冬天才吃人參雞，而是一年四季都在吃，那是因為6年根高麗參不僅補氣、還能消除疲勞，尤其像是夏天進出冷氣房，人體受到冷熱交替很容易引發感冒或過敏症狀，此時6年根高麗參就能幫助身體調節免疫力和補充流失的元氣，可謂是保養聖品！」

根據蘇聯國家科學研究院研究，人參可對人體進行整體性的調節作用，也能將異常的生理變化引導回復成原有的正常健康狀態；中醫研究也指出，6年根高麗參相當適合補「氣」，可改善過度疲勞，且虛寒可補、虛熱亦可補，氣虛宜用、血虛也宜用。

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人參推薦吃法：

1. 早上含參片，或是在熱水裡加入些許人參，可為一天開啟活力，還能緩解夏季食欲不振的現象，為身體取得平衡，幫助晚上安穩入眠。

2. 人參搭配蘆薈一起食用，有強強聯手的效果，能舒緩現代人愛喝含糖凍飲或油炸食品所帶來身體的發炎反應。

3. 天氣炎熱吃不下人參雞，雷小玲推廣「冬病夏補」，自己的私房人參菜單例如清炒通菜或番薯葉，切一些參鬚下去拌炒，提味又可對抗疲勞。

美容食補三：五大當令水果－芒果、鳳梨、橙、西瓜、檸檬

1. 芒果：

富含膳食纖維、維他命A、維他命C、葉酸，以及鈣、磷、鐵、鉀、鎂等微量元素，其中類胡蘿蔔素的含量更是水果中最高的，維他命C的含量也是香蕉、鳳梨的2倍。

2. 鳳梨：

富含天然膳食纖維，營養成分含有機酸、維他命B1、維他命C、類胡蘿蔔素、鉀等，更含有蛋白酶，可以幫助人體消化與吸收蛋白質。

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3. 西瓜：

屬弱鹼性食物，瓜瓤內含茄紅素、胡蘿蔔素、維他命A及維他命C，皆為抗氧化成份，能抑制活性氧產生、抑制細胞變異、修復受傷的細胞、促進不正常細胞凋亡、開胃、幫助消化、止乾渴、去暑、利尿、幫助代謝、提升免疫力與滋養身體之功效。

4. 橙與檸檬：

都富含維他命C，是最天然的養顏美容聖品，其中檸檬含有豐富的鉀、類黃酮及多酚類以及檸檬酸，能預防紫外線造成的傷害，也能清除體內自由基、降低腎結石發生率。

最後，雷小玲提醒民眾千萬不要把水果當作正餐，因為含糖量太高，建議均衡多元化的攝取，每次攝取約1拳頭的大小，一天最多不要超過2拳頭，只要吃對食品、養成定時喝水和適量攝取保健食品的良好習慣，今夏脫下口罩就能有好氣色。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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