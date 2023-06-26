夏威夷果仁70%是油脂！有益心血管每日多少粒？配搭早餐效果更佳

夏威夷豆又稱夏威夷果，是營養密度高的好油堅果，連營養師都推崇。



台灣營養師蕭瑋霖指出，夏威夷豆的好油和礦物質鉀，有益心血管健康又減少水腫，每天3顆等於1份油脂，剛剛好！

夏威夷豆對身體有哪些好處？（按圖看清👇👇👇）

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夏威夷果仁近70％油脂

堅果可說是天然的保健食品，除了有好油之外，也富含許多微量礦物質。蕭瑋霖表示，在他心中最好吃的堅果就是「夏威夷豆」，不少人對夏威夷豆的第一印象，就是熱量很高，但其實是有道理的，根據食品成分資料庫來看，夏威夷豆中有將近70％是油脂，所以熱量才會高，但不用太擔心，因為夏威夷豆所含的油都是對心血管有益的「好油」。

蕭瑋霖分析，每10克的夏威夷豆中，有大約7.2克的油脂，而這些油當中有將近5.8克是單元不飽和脂肪酸，單元不飽和脂肪酸可以幫助減少體內低密度脂蛋白膽固醇（LDL）生成，對心血管健康非常有幫助。

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每日多少粒有益心血管？

此外，夏威夷豆也富含礦物質鉀，如果平常水腫很嚴重，水果又少吃，鉀一定不夠，建議大家可以適量吃一些堅果。而說到「適量」，大家都會想問：適量是多少？蕭瑋霖表示，依照台灣國民飲食指南建議，每日可以吃1份堅果，以夏威夷豆來說，1份大約是3～4顆，所以他建議，每日可以吃3～4顆夏威夷豆，對心血管非常好。不過他也提醒，因為堅果是屬於油脂類，還是要稍微注意一下熱量攝取。

堅果保存該注意什麼？這時候吃堅果效益大

至於堅果有沒有建議的食用時機？台灣營養師王證瑋表示，早餐是營養補給的第一餐，因此相當重要，堅果若與早餐一起搭配食用，不僅可以提升早餐的營養價值，更可以讓優質營養素發揮更大效益。

吃堅果看年齡（點擊下圖看清！👇👇👇）

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此外，堅果保存方法也要留意。由於堅果富含優質脂肪酸，容易有脂肪酸敗等問題，王證瑋建議，最好的方式是儘早食用完畢；若需要保存，可將堅果放於密封袋或密封罐中，並放入雪櫃，降低脂肪酸敗機會，若堅果產生油耗味，則要避免食用。

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