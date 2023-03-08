減肥迷思｜網友熱議5大減肥迷思　第1位食藥第2位減重快掉髮也快!

在現今這樣的「看臉時代」，不少人因為下巴、腰間的贅肉感到焦躁困擾，為追求所謂的「穠纖合度」而立志甩肉。因此，生酮飲食、熱量赤字、168斷食法等減肥方法受到矚目。然而這些方法在不同體質上不一定都能達成效果，民眾只能靠自己摸索，這也使許多人走向極端，以完全不吃飯、完全不吃特定食物等方法來減重，雖然在短時間內看似十分有效，但隨著時間拉長，反而更容易復胖、甚至傷到身體的根本。



就讓我們來看看有哪些需要避開的減肥迷思，才能在變瘦的同時，更瘦得健康！台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「減肥迷思」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5種容易傷身的減肥方法。

網友熱議5大減肥迷思（按圖👇👇👇）

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吃藥減肥不見得比較快 宜透過醫師處方

在各迷思中，不少人仰賴「減肥藥」達成瘦身目的。減肥藥廣告看似效果顯著，但實際上瘦身效果並不持久且可能伴隨副作用，有醫師表示市面上無法買到合法的減肥藥，而是要經過醫師諮詢、確認可以用藥物輔助減重，才是正規且較有保障的取得管道。

並且醫師提醒購買來路不明的減肥藥有許多危險，表示相較於運動及飲食控制，「吃藥不一定比較快，但肯定比較不健康還有容易復胖」，引起眾多網友感歎道「太多人追求神速，拿健康交換」，建議大家不要輕易依賴來路不明的藥物減肥，若因疾病等因素過度肥胖，可先尋求醫師的幫助。

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減重時期飲食講究多！ 極端飲食小心體重反彈

「不吃澱粉」也是現今許多人會使用的減肥方法之一，認為相較於完全斷食，感覺較不傷身，但完全不吃澱粉也可能會使人變得沒有精神。有網友分享自己的減肥經驗，一開始完全不攝取任何澱粉，然而「雖然體重掉的蠻快，但是同時頭髮也掉的多，而且會時常感覺有氣無力的」，整體感覺痛苦，在更加深入的研究要如何減重後學到「人是不能不吃澱粉的，所以開始選擇一些比較正常的飲食」，再加上運動配合，體重下降的速度甚至比完全不吃澱粉時還快！

許多正在為瘦身努力的網友們紛紛留言「好厲害」，表示自己也受到了鼓勵。另外也有營養師建議，澱粉也有分成較為健康的澱粉與精緻澱粉，但若是攝取過多健康澱粉，仍不會有減重的效果，建議就算是優質澱粉還是要適量攝取。

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而說到改變飲食習慣，「吃素」也是十分受到熱議的1種瘦身方式。許多人選擇此方法是因為覺得蔬食的熱量較低，較容易達成熱量赤字，不過有網友及營養師提醒「其實素食熱量一點都不低，特別是為了好吃，油放不少啊」、「素料常用黃豆、蒟蒻、穀類澱粉等再加工製成，若加工過度就會導致熱量爆表」，表示比起執著於素食，不如多吃原型食物，少吃加工食品，才能真正吃得健康又易瘦。

減肥的方式百百種，要如何瘦的健康更重要，最根本的方法還是少吃多動，才能在追求理想體態的同時維持身體的健康！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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