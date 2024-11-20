抗氧化食物｜年紀大身體漸受自由基損害！專家推薦34種食物抗衰老

年紀愈大，身體細胞會逐漸受到自由基的損害，而導致老化。



對此，台灣營養專家洪泰雄表示，透過補充富含抗氧化劑、高纖維、抗發炎與低GI飲食，可有效延緩衰老的速度，更指出只要做到「飲食4個秘訣」，長期下來就有助身體保有活力與健康。

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台灣營養專家洪泰雄在Facebook發文指出，透過科學的飲食策略，可以有效延緩老化，以下是抗氧化食物與延緩老化的「4個飲食秘訣」：

1. 富含抗氧化劑的食物：

抗氧化劑可以中和自由基，減少對細胞的氧化損傷，延緩老化進程，推薦食物有含維他命C的奇異果、橘子、士多啤梨。含維他命A的紅蘿蔔、番茄、菠菜。含花青素的藍莓、黑莓、紫提子。含維他命E的杏仁、葵花籽、核桃。含Omega-3的亞麻籽、奇亞籽，飲品則推薦綠茶、黑朱古力、70%以上可可。

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2. 低GI飲食穩定血糖：

血糖波動過大會促進老化，低GI食物能穩定血糖，減少細胞壓力。推薦食物有全穀類的糙米、藜麥、燕麥。蛋白質類的魚肉、雞胸肉、豆類。與含有健康脂肪的牛油果、橄欖油、深海魚。

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3. 高纖維飲食：

腸道健康是抗老的重要環節，纖維可促進腸道蠕動，減少毒素累積，促進腸道健康，推薦食物有燕麥、五穀飯、秋葵、紅蘿蔔、甘藍菜、蘋果、香蕉、梨。

4. 控制發炎食物的攝取：

慢性發炎會加速老化，減少促發炎食物能降低風險。建議避免吃高糖甜點、含糖飲料、高鹽、高脂加工食品、忌廉、肥肉。

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