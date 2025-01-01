椰菜花飯難完全取代白飯！專家揭3隱憂或專注力不足建議4食物同吃

健康飲食風氣盛行，椰菜花米（椰菜花飯）近年更成為不少減脂人的最愛！而椰菜花米作為減肥界的新寵兒，難道沒有缺點嗎？



台灣營養學專家洪泰雄老師提醒，椰菜花米的熱量低，特別受到減重人士和低碳水化合物飲食者的喜愛，不過並不能完全取代白米飯！

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台灣洪泰雄老師在Facebook粉絲專頁發文，將白米飯與椰菜花米做比較，表示椰菜花米每份約20大卡，富含膳食纖維、維他命C與抗氧化物質，而且碳水化合物含量非常低；白米飯則是每份約200大卡，主要提供碳水化合物，是身體快速補充能量的來源。椰菜花米的低熱量特性非常適合想減脂或控制血糖的人，特別是在代謝症候群或糖尿病的飲食中。然而，雖然是「米」，但椰菜花米缺乏穀物類提供的複合碳水化合物與飽足感，因此完全取代主食會導致能量不足，特別是對於需要大量體力活動的人。

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另外，椰菜花米經過適當烹調能夠模仿白飯的口感，然而因為纖維含量高，飽足感較短暫，同時椰菜花米的蛋白質含量偏低，因此洪泰雄建議可以搭配蛋白質，例如：雞肉、蛋、豆腐與健康脂肪，像是橄欖油等等一起食用，以補充營養並延長飽足感。

因此，洪泰雄提醒，如果是有代謝需求或平衡飲食，完全排除碳水化合物，可能會導致疲憊或注意力不集中。建議適當保留少量全穀類，例如糙米、燕麥或根莖類如地瓜等等，有助於均衡飲食。假設今天目標是減重或是控制血糖，椰菜花米是一個很好的選擇，因為它熱量低且幾乎不會影響血糖。

8款高熱量食材誤區（按圖👇👇👇）

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總而言之，椰菜花米可以部分取代碳水化合物，尤其是在減重或低碳水化合物飲食計劃中，不過為了維持營養均衡，洪泰雄強調仍應搭配其他食物，避免完全排除主食，如果剛好是喜歡椰菜花米的人，可以將其視為一種創新的烹飪選項，靈活應用在日常飲食中。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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