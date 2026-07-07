椰青水功效｜熱量=椰汁1/8 潤膚防甲亢椰青水4營養價值4類人不宜
撰文：黃翠衣
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椰青功效｜椰青水功效｜椰青（英文：Coconut Green）非常適合夏天進食，不但味道清新，還具備清热解毒及止渴的作用，飲用椰青水更可去除肺熱，化痰止咳，但亦非人人適宜。
椰青水功效｜低卡高蛋白 熱量只是椰汁1/8
椰青含有豐富的蛋白質、脂肪、維他命C、果糖、鈣、磷、鉀、鎂、鈉等礦物質，是一種優質的天然消暑解渴飲品。而且熱量較低，一個椰青水的熱量只有64卡路里，但是一杯椰汁熱量超過500卡路里。
按下圖看椰青4大營養價值：
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椰青功效｜椰青水、椰青肉4大營養價值
1）椰青肉含多種脂肪酸
椰青肉含有多種油分，如癸酸、棕櫚酸、油酸、月桂酸、脂肪酸、游離脂肪酸等物質，能補充身體所需營養，有美容及治療皮膚病的作用。
2）椰青肉含豐富蛋白質
蛋白質可維持身體中的酸鹼值及水分平衡，幫助營養素的運輸，構成酵素、激素及抗體等。
3）椰青水含維他命C、生長激素
椰青水含有維他命C、生長激素、糖類、脂肪及我們身體所需的大量微量元素，經常飲用可補充身體細胞的內液，有滋潤肌膚和美容養顏的作用。
4）椰青水含豐富礦物質
椰青水含有豐富礦物質，有調節甲狀腺的功能，所含的天然酶可促進甲狀腺正常運作，如果是甲狀腺功能亢進，更可以幫助調節。
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按下圖看哪4類人不宜飲用椰青：
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椰青水禁忌｜不宜飲用椰青水4類人
1）胃脾虛弱人士
椰青水性質較涼，腸胃虛弱及消化功能較差人士飲用過多，會造成腹瀉及肚痛等問題。
2）腎臟較弱人士
椰青水鉀質偏高，每100克椰青含有240毫克鉀質，椰青水，因為椰青水有利尿作用，有尿頻問題人士不宜飲用。
3）孕婦
懷孕初期不建議飲用椰青水等性質偏涼食品，產後坐月期間，由於婦女產後體質較虛，也不適合飲用性質偏涼的椰青水。
4）糖尿病人士
椰青水雖然未算高糖飲品，一杯250毫升的椰子水只有約46卡路里及6克糖，有些人把椰子水當水飲，澳洲註冊營養師並不建議，指正常人每天飲用一杯已經足夠，而糖尿病人士更不宜多飲。
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參考資料：百度知道／每日健康