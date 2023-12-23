芥辣唔係山葵製！抗氧化助防癌山葵/辣根都一樣？1招揀好味真芥辣

香港人經常食用的Wasabi，一直以來都是以辣根所製，這個是日本餐廳公開的事實。雖然是辣根製作的糊狀產品，何解日本當地的仿製芥辣會美味一點，原來加入了這個成分。



日本芥辣稱為山葵，是一種屬於十字花科的植物。（網上圖片）

真正山葵難於儲存 甜味香辣味極快流失

日本芥辣稱為山葵，是一種生長於海拔1300至2500公尺、屬於十字花科的珍稀辛香植物，又稱為「山嵛菜」。山葵的根莖一經磨碎，便即時揮發出硫磺物質，稱為「異硫氰酸烯丙酯」，是一種攻鼻的氣味，也會使人流眼水，但效力最多維持15分鐘。當進食後，辛辣味會攻進舌頭、味蕾及鼻腔。

芥辣有效對抗大腸桿菌及金黃色葡萄球菌等，因其含有「6-甲基亞磺酰基己基異硫氰酸酯」，有一定的防腐作用，現時最頂級的新鮮紫梗山葵，每100克索價約300至400港元。而高級的壽司店，更會用上鯊魚皮的小木板現磨山葵，因為鯊魚皮纖細的鱗片可以活化山葵，使山葵中的酶更好發揮出味道及香氣。因此，在高級的壽司店用餐時，切忌把山葵放進日式醬油中，這樣會破壞山葵的味道，應該將山葵泥塗抹在食材一側，再用另一側沾取醬油，這樣才是正確的食用方法。

用鯊魚皮的小木板現磨山葵，使山葵中的酶更好發揮出味道及香氣。（網上圖片）

真正的芥辣具有一定的甜味，但一旦乾燥或冷凍後，部分甜味和香辣味便會消失，而真正的山葵更不適合加工成粉狀產品，所以其保存期不長，也難於加工製作再運送到其他地方。所以，我們在香港、中國、美國、甚至部分日本的壽司店，幾乎吃的都是仿製芥辣。

大多芥辣不是真正山葵所製，而是由一種辣根所製成的產品。（網上圖片）

香港芥辣味濃嗆喉 為何日本當地的較美味？

很多人都知道，我們常吃的包裝芥辣或香港壽司連鎖店的，都不是真正山葵所製，而是由一種辣根所製成的產品，辣根又稱西洋山嵛菜、馬蘿蔔等，是十字花科植物之一，辣根顏色淡黃，外形有點像胡蘿蔔。辣根具有刺激鼻竇的香辣味道，因為與山葵的氣味或味道相似，經常用作山葵的代用品，再加入食用色素，製成綠芥末或包裝芥辣等等。

辣根具有刺激鼻竇的香辣味道，再加入食用色素，製成綠芥末或包裝芥辣等等。（網上圖片）

雖然日本當地迴轉壽司大多使用仿製山葵，但為何日本當地的較美味，主要原因是日本生產的糊狀仿製山葵產品中，含有真正山葵成分，如包裝上寫上「本わさび使用（採用真山葵）」，即含有50％或以上山葵，另外，寫上「本わさび入り（加入了真山葵）」，則是含有50％以下山葵。成分比例愈高，味道當然會愈清甜及不會嗆喉，因此，購買之前不妨細看成分表╴看看山葵的含量。

日本生產的糊狀仿製山葵產品中，是含有真正山葵成份。（網上圖片）

如包裝上寫上「本わさび使用」，即含有50％或以上山葵，另外，寫上「本わさび入り」，則是含有50％以下山葵。（網上圖片）

山葵、辣根 香氣味道不同 功效相近助防癌

雖然兩者的美氣及味道不同，但同屬十字花科植物，兩者都有相同特質，包括含抗氧化物及抗菌能力，而且益處也十分接近，在2000年一份研究報告中指出，山葵及辣根同樣能防止引致食物中毒的細菌及真菌滋生，可以分解燒烤食物中的致癌物，所以就算未必是真正山葵，由辣根所製作的製成品，也有相似的功效。

山葵辣根香氣有相同特質，包括含抗氧化物及抗菌能力，益處也十分接近。（網上圖片）

參考資料： Hello醫師／foodNext