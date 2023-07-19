心悸心臟病先兆5類人高危！鈣唔止防骨鬆醫生推4類高鈣食物減心悸

根據衞生防護中心的資料顯示，心臟病是香港最常見的致命疾病中排行第三，按政府統計指，2021年因心臟病離世的市民就有6,595人。想保持心臟健康特別是長者就要留意身體發出的警號，而心悸就是眾多種心臟病病徵之一。早前，台灣有醫生在發文，表示多進食一類食物，有助改善心悸，從而降低誘發心臟病的風險。



心悸是什麼？

心悸是心臟病的其中一種徵狀，隨著年紀的增長，市民亦應該留意心悸的情況。（資料圖片）

心悸，不是一種疾病，心跳突然加快、減慢、漏拍等不正常跳動都可以統稱為心悸。生活緊張、壓力等因素都是造成心悸的原因之一，部分心臟病患者病發前也會出現心悸，因此不容忽視。

5類人士心悸 或因心臟出現問題應即求醫

心悸誘發心臟病的機會亦與年紀有直接關係，台灣急症室醫生兼作家洪子堯表示，年過50的市民出現心悸，或者運動後出現心悸，或者有心臟病史、心臟開過刀、進行過心臟導管支架等手術人士，都有機會是因心臟出現問題而引致心悸，故應盡快求醫。

台灣研究：鈣可減緩心悸

要減低心悸出現，除了多做運動，保持血管健康之外，原來飲食方面都有助紓緩心悸不適。台北中山醫院家醫科主診醫生陳欣湄在Facebook專頁發文，表示鈣質不僅可以預防骨質疏鬆，同時亦可改善心悸。她表示，曾經有一次為病人處方了鈣片，但對方卻意外表示改善了心悸的徵狀，醫生起初以為只是安慰劑效應，後來查閱文獻才知道，身體缺乏鈣、鎂、鉀礦物質，都會影響肌肉、神經傳導等情況，從而出現心悸，所以多進食含有鈣質的食物，有效減低心悸的情況。

有醫生表示，處方鈣片之後有病人表示心悸的情況有改善。（資料圖片）

世衞建議 成年每日需攝鈣1000毫克

一項在香港進行的研究指出，香港人每天平均鈣質攝取量只有430毫克，較世衞（WHO）建議，每人每日建議攝取1000毫克的鈣質少過一半，這不單令長者骨質疏鬆的情況更嚴重，同時令心悸的情況出現得更頻密。陳欣湄醫生建議，市民可以多進食含有豐富鈣質的超級食物，包括豆魚蛋肉類、蔬菜類、油脂與堅果種子類及乳豆品。

除了鮮奶之外，還有很多食物含有豐富的鈣質。（資料圖片）

按圖看4種超級鈣質食物及鈣含量：

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陳欣湄醫生舉例，每100克的莧菜就已經含有336毫克的鈣質，佔每日建議吸收量三分一，而100克的乳酪更含有606毫克的鈣質，加上一杯鮮奶，基本上已經滿足一天鈣質攝取的需要。

1 豆魚蛋肉類（每100克）



豆乾：685毫克鈣質

蝦米：560毫克鈣質

罐裝連骨沙丁魚：183毫克鈣質

2 蔬菜類（每100克）



乾海帶：791毫克鈣質

莧菜：336毫克鈣質

菠菜：192毫克鈣質

3 油脂與堅果種子類（每100克）



黑芝麻：1479毫克鈣質

奇亞子：831毫克鈣質

4 乳品類（每100克）



全脂鮮奶：117毫克鈣質

乳酪：606毫克鈣質