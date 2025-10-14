不吃早餐｜增糖尿病風險54%、心臟病27%　不吃早餐9壞處唔只致肥

早餐減肥｜不少人為了減肥或因太匆忙，省掉了早餐，覺得早餐可有可無。但已有不少研究顯示，不吃早餐，不但不能減肥，還會令體重上升，甚至增加心臟病、糖尿病，甚至膽結石等風險！



你有吃早餐的習慣嗎？還是為了減肥而不吃？（breakslow＠unsplash）

所謂「早餐吃得飽，午餐吃得好，晚餐吃得少。」經過10小時或以上的空腹狀態，作為第一餐的早餐顯得非常重要，還會影響你接下來一天的能量與心情，甚至降低你的新陳代謝、提高糖尿病、心臟病等風險。

不吃早餐9大害處

1.增心臟病風險27%

早上醒來血壓一般會較高，若沒有食物補充，身體處於壓力狀態，可能對心血管造成負擔。據《美國心臟病學會雜誌》（JACC）曾有研究顯示，從不吃早餐的人與每天吃早餐的人相比，因心血管疾病死亡的風險顯著增加。據哈佛大學的調查發現，不吃早餐的男士患有心臟病的風險會比吃早餐的男士高27%！

據哈佛大學的研究發現，不吃早餐的男士患心臟病的風險會比吃早餐男士高27%！（photoAC）

調查員認為長時間進入飢餓的狀態會令血糖水平下降，而為了維持血糖水平，身體內的荷爾蒙水平會有所調整，有機會導致增重，並因此增加心臟病的風險。心絞痛=心臟病先兆？現1情況即就醫！專家8招護心血管避免2類食物

2.提高患糖尿病機會54%

另一哈佛大學的調查發現，經常不吃早餐的男性，其糖尿病風險比規律吃早餐的男性高出21%。而不定期吃早餐的女士會多出20%患上二型糖尿病的機會，職業女性更多達54%患上糖尿病。

3. 情緒不穩

由於不吃早餐令血糖水平下降，會刺激壓力荷爾蒙（如皮質醇）的分泌，容易令人情緒低落、焦慮、煩躁。

不吃早餐不但不能減肥，還可能會致胖。（photoAC）

4. 易倦記憶力退

由於經一夜的消耗，不吃早餐，大腦無法獲得足夠的能量，易致專注力不足、記憶力下降、反應遲鈍，影響工作和學習效率。根據科學雜誌《Physiological Behavior》曾經做過一項研究，分別把一班人分成3組：有吃早餐、早餐只有一杯咖啡、不吃早餐。研究發現只有不吃早餐的一組的記憶力是最差和感到疲勞，相反另外2組人並沒有如此的情況。

不吃早餐，大腦無法獲得足夠的能量，易致專注力不足、記憶力下降、反應遲鈍。（photoAC）

早餐營養｜不吃早餐冇記性？醫生推1款高蛋白早餐 抗衰老穩血糖

5. 腸胃功能失調易便秘

早餐的攝取能促進腸道蠕動，幫助排便。長期不吃早餐，此反射會減弱，容易導致或加重便秘問題。若空腹時間過長，胃酸沒有食物中和，也可能傷害胃黏膜。

便秘原因｜男人時刻想拉屎女人常便秘？醫生解謎推10食物促腸蠕動

6. 增膽結石風險

食物進入十二指腸後，會刺激膽囊排出膽汁，幫助消化。若不吃早餐，延長空腹時間，會使膽汁在膽囊中儲存過久，變得濃縮，增加膽結石的機會。

7. 引發脫髮

早餐是一天中最吸收的一餐，所以建議早上多吃高蛋白質食物，有助防止脫髮。（photoAC）

根據《每日郵報》報導英國頭髮專家Philip Kingsley指早餐是在促進毛囊生長方面具有重要作用。如果常常不吃早餐有機會引致脫髮。頭髮如此強韌是因為由角蛋白組成，如果太少的蛋白質會影響角蛋白水平，令頭髮失去力量並停止增長。由於早餐是一天中最吸收的一餐，所以建議早上多吃高蛋白質食物。

早餐減肥｜3個月減11磅腰圍變細？1類早餐助燒脂 少攝半碗飯熱量

8. 新陳代謝慢易致肥

身體經過長一夜長時間的消耗，需要早餐來啟動新陳代謝。不吃早餐會令身體為了保存能量，降低基礎代謝率，長時間的飢餓會減低身體燃燒卡路里的意欲，影響脂肪的流失，導致脂肪堆積。且午餐時更容易進食過多，引致肥胖。早餐減肥｜研究：豐富早餐助減重1個月見效 12款早餐食物穩血糖

9. 引起頭痛

早餐多數是與上一餐相隔12小時後的第一餐，這時身體的血糖水平較低而觸發激素的釋放，令血壓水平上升，容易引發頭症狀。

選擇正確早餐是可以幫身體「充電」！（VCG）

早餐貼士｜營養推薦3類食物可「充電」！

早餐不僅要吃，還要選擇恰當的食物，才能為你提供一日精神充足的來源。

早餐應避免進食高糖、高碳水化合物的食物及飲品，使血糖過度上升，令思考速度變慢。相反，進食低升糖指數的碳水化合物作早餐，有助腦部運作減低反應遲鈍的情況。

你會選擇吃早餐還是不吃？（IG@lungmun_cafe）

避免自己食完早餐精神更不振，可以參考營養師高芷欣的建議，早餐應該吃什麼？

按圖看3種早餐應吃食物及2大建議：

1.高蛋白質食物

例如：雞蛋、雞肉、三文魚、豆漿等



2.低升糖指數食物：低升糖指數是指血糖不會很快被身體吸收，不容易感覺疲倦。

例如：全麥麵包、全穀類、番薯類食物



3.豐富維他命B雜的食物：有助活化腦部運作，新陳代謝運行得更好。

例如：鷹嘴豆、全麥麵包、沙丁魚、蛋黃、杏仁、合桃



資料參考：Styleraze／Jama Network／Dailymail