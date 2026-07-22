大暑湯水食譜｜中醫推介鱆魚蓮藕赤小豆湯清熱去濕解毒+大暑5宜忌

大暑2026｜大暑飲食宜忌｜大暑湯水食譜｜大暑是夏季最後一個節氣，相對小暑，更加炎熱，是一年中陽光最猛烈及最炎熱的節氣，濕熱交蒸此時到達頂點。大暑需清熱去濕及補氣養陰，中醫師今次教大家一個去暑湯水。



大暑節氣是南中國地區全年陽光最猛烈的時間。（網上圖片）

大暑節氣是南中國地區全年陽光最猛烈的時間，是雨水最多及高温日數最集中的時期，也是33度以上高温出現最頻繁的日子。 濕熱的氣候會令人食慾不振，宜多吃冬瓜、薏仁、綠豆、赤小豆、蓮子等，可以幫助消暑。

中醫師提醒大暑5大宜忌

1）宜食清熱去濕食物

炎熱天氣容易損傷人體的陽氣，加上炎熱出汗，宜進食清熱去濕及補氣養陰食物。

大暑節氣2026｜宜吃苦少肉中醫推13食物+6湯水 清熱去濕養陰生津

2）不宜進食太多冰冷食物

大暑天氣炎熱，若吃太冰冷食物，如雪條、雪糕或凍飲，容易令人頭暈及頭脹，建議多飲開水降溫。

3）忌辛辣與油膩食物

大暑不宜吃麻辣及油膩食物，否則容易上火，最終導致腸胃不順。

4）冷氣不宜開太大

若在室外炎熱的天氣，回到家中或室內地方，不宜開大冷氣，否則溫差變化大容易導致頭暈。

5）減少戶外活動或曝曬

大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高有傷皮膚。

暑熱耗氣傷津，輕則令人精神不振，重則導致中暑。 註冊中醫師梁楚凝

章魚蓮藕赤小豆湯的材料。（攝影：黃偉麟）

大暑飲食宜忌｜蓮藕消暑解毒 安神生智

今次梁楚凝中醫師推介一個鱆魚蓮藕赤小豆湯，有清暑化濕、健脾補血功效。蓮藕除了入秋適用外，其實暑熱天食用亦有消暑解毒功效。蓮藕味甘，無毒，入心、脾、胃經。《目拾遺》提到：藕「 調中開胃， 補髓益血，通氣分，清表熱，常食安神生智，解暑生津，消食止瀉」；鱆魚補血而不上火，暑熱天氣汗出多，血汗同源，汗出過多會傷血。

章魚蓮藕赤小豆湯食譜

鱆魚蓮藕赤小豆湯食譜（4人分量）

材料：

蓮藕1條

鱆魚1隻

紅蘿蔔1條

粟米1條

赤小豆 1两

淮山 1两

蜜棗4粒

豬骨600克

水500毫升

鹽少許



做法：

1.鱆魚洗淨，浸泡至軟身剪成段。

2.赤小豆及淮山浸水約30分鐘，豬骨汆水備用。

3.蓮藕及紅蘿蔔去皮洗淨切件，粟米洗淨切件。

4.全部材料凍水下鍋煮滾，轉細火煲1.5小時，最後加鹽調味即可。



不失敗貼士：

~鱆魚會帶沙粒，必須洗淨再浸軟。

~赤小豆及淮山浸水，除掉污物。

~蓮藕煲湯要選身型較肥厚。



+ 1

蓮藕：性味甘寒，可清熱生津，涼血止血，散瘀。

鱆魚：性平味甘，補血益氣，滋陰養胃。

赤小豆：性平甘酸，利水消腫，解毒排膿。

粟米：性味甘平， 健脾胃，除濕利尿。

紅蘿蔔：味甘性平， 健脾和中，滋肝明目，清熱解毒。

蜜棗：性平味甘，補益脾胃，潤肺除痰，滋養陰血，養心安神。

淮山：性味甘平，益氣養陰，補脾肺腎。

