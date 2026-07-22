大暑湯水食譜｜中醫推介鱆魚蓮藕赤小豆湯清熱去濕解毒+大暑5宜忌
大暑2026｜大暑飲食宜忌｜大暑湯水食譜｜大暑是夏季最後一個節氣，相對小暑，更加炎熱，是一年中陽光最猛烈及最炎熱的節氣，濕熱交蒸此時到達頂點。大暑需清熱去濕及補氣養陰，中醫師今次教大家一個去暑湯水。
大暑節氣是南中國地區全年陽光最猛烈的時間，是雨水最多及高温日數最集中的時期，也是33度以上高温出現最頻繁的日子。 濕熱的氣候會令人食慾不振，宜多吃冬瓜、薏仁、綠豆、赤小豆、蓮子等，可以幫助消暑。
中醫師提醒大暑5大宜忌
1）宜食清熱去濕食物
炎熱天氣容易損傷人體的陽氣，加上炎熱出汗，宜進食清熱去濕及補氣養陰食物。
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2）不宜進食太多冰冷食物
大暑天氣炎熱，若吃太冰冷食物，如雪條、雪糕或凍飲，容易令人頭暈及頭脹，建議多飲開水降溫。
3）忌辛辣與油膩食物
大暑不宜吃麻辣及油膩食物，否則容易上火，最終導致腸胃不順。
4）冷氣不宜開太大
若在室外炎熱的天氣，回到家中或室內地方，不宜開大冷氣，否則溫差變化大容易導致頭暈。
5）減少戶外活動或曝曬
大暑天氣過度炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高有傷皮膚。
暑熱耗氣傷津，輕則令人精神不振，重則導致中暑。
大暑飲食宜忌｜蓮藕消暑解毒 安神生智
今次梁楚凝中醫師推介一個鱆魚蓮藕赤小豆湯，有清暑化濕、健脾補血功效。蓮藕除了入秋適用外，其實暑熱天食用亦有消暑解毒功效。蓮藕味甘，無毒，入心、脾、胃經。《目拾遺》提到：藕「 調中開胃， 補髓益血，通氣分，清表熱，常食安神生智，解暑生津，消食止瀉」；鱆魚補血而不上火，暑熱天氣汗出多，血汗同源，汗出過多會傷血。
鱆魚蓮藕赤小豆湯食譜（4人分量）
材料：
蓮藕1條
鱆魚1隻
紅蘿蔔1條
粟米1條
赤小豆 1两
淮山 1两
蜜棗4粒
豬骨600克
水500毫升
鹽少許
做法：
1.鱆魚洗淨，浸泡至軟身剪成段。
2.赤小豆及淮山浸水約30分鐘，豬骨汆水備用。
3.蓮藕及紅蘿蔔去皮洗淨切件，粟米洗淨切件。
4.全部材料凍水下鍋煮滾，轉細火煲1.5小時，最後加鹽調味即可。
不失敗貼士：
~鱆魚會帶沙粒，必須洗淨再浸軟。
~赤小豆及淮山浸水，除掉污物。
~蓮藕煲湯要選身型較肥厚。
蓮藕：性味甘寒，可清熱生津，涼血止血，散瘀。
鱆魚：性平味甘，補血益氣，滋陰養胃。
赤小豆：性平甘酸，利水消腫，解毒排膿。
粟米：性味甘平， 健脾胃，除濕利尿。
紅蘿蔔：味甘性平， 健脾和中，滋肝明目，清熱解毒。
蜜棗：性平味甘，補益脾胃，潤肺除痰，滋養陰血，養心安神。
淮山：性味甘平，益氣養陰，補脾肺腎。