韓國最新研究：褐海藻有助治療2型糖尿病 預防糖尿病3大飲食原則

二型糖尿病佔香港糖尿病患者百份之九十以上，患者通常以中、老年人為主，但近年也有年輕化的趨勢，大多與不良飲食習慣、肥胖及缺乏運動等因素有關，今次韓國的研究發現，褐海藻有助預防及治療2型糖尿病。



一項新的韓國研究指出，食用褐海藻有助血糖的管理。（網上圖片）

韓國最新研究：褐海藻有助預防2型糖尿病

發表在美國《營養》雜誌上的一項新的韓國研究指出，食用褐海藻有助血糖的管理。研究人員分析了23個資料庫，探討了褐海藻及其萃取物對不同人群的影響，參與者包括健康參與者、糖尿病前期患者及2型糖尿病患者。

結果顯示，食用海藻組的餐後血糖、血紅蛋白和胰島素抗性，三項水平都有顯著改善。攝取較高劑量的海藻，如1000毫克或以上，比較低劑量的參與者，對血糖獲得的益處更大。褐海藻包括有昆布、指狀海帶、裙帶菜、葉藻和墨角藻等等。

加州急診醫生Joe Whittington指出，海藻是一種天然且具成本效益高的補充劑，可以為傳統糖尿病治療提供取代方案。他再補充，結果可以表明，海藻能控制甚至預防2型糖尿病的功效，特別是在餐後血糖值方面。長時間攝取較高量的褐海藻，別是12周以上的效果會更佳。

按下圖看預防糖尿病3大飲食原則：

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預防糖尿病3大飲食原則

1）少油

避免加工、油炸食品：薯片、甜甜圈、薯條等食物易引起發炎反應，暗藏的反式脂肪酸更加重心血管負擔。



選擇瘦肉：飽和脂肪易使膽固醇沉積血管壁，無論紅肉、白肉應選擇較瘦的部位，或去除外皮適量食用。



植物性油脂為優先：避免豬油、牛油等動物性油脂，降低飽和脂肪攝取，建議選用富含不

飽和脂肪的植物油、堅果種子。



低油烹調：以涼拌、清蒸、水煮、燉滷、烤的方式，取代油煎、爆炒、油炸。



2）少糖

選擇原型食物：白飯、麵製品等精製澱粉在加工過程流失大量營養素，且易影響血糖波動，應以未精製的全榖雜糧類增加纖維攝取，延緩血糖上升。



控制精製糖攝取：蛋糕、雪糕、甜甜圈等富含精製糖的甜食應少吃，每日添加糖應限制在總熱量10%以下。



開水取代含糖飲料：汽水、果汁、手搖杯等含糖飲料也須列入添加糖限制，以白開水或無糖茶飲替代更健康。



3）飲食均衡

膳食纖維聰明吃：每日3蔬2果補充膳食纖維，小食攤加點燙青菜、便利店來碗生菜沙律，水果每份吃1顆拳頭大，低GI值為佳。



蛋白質不可少：除了醣類、脂質要控制，攝取足夠的蛋白質也很重要，豆魚蛋肉類吃足每餐一掌心。



先菜，再肉，最後飯：進食順從菜開始，纖維有助於延緩血糖上升，還能包覆油脂，接著吃蛋白質可帶來飽足感，最後再吃澱粉保持血糖穩定。



正如羅馬不是一天造成的，糖尿病與否取決於我們每次的選擇，規律運動、維持良好生活習慣，才能和飲食相輔相成，降低胰島素阻抗。



按下圖看胰島素阻抗8症狀：

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為什麼會造成胰島素阻抗？

隨著飲食精緻化，高油、高糖食物超量攝取，加上現代人生活型態缺乏運動，日常能量消耗少，這些多餘的熱量便轉為脂肪堆積各處，以致於胰島素作用受阻，身體要更賣力地分泌胰島素來降低血糖，長期下來胰島細胞便負荷過度。

為了不讓糖尿病找上門，必須在前期逆轉胰島素阻抗，改善胰島素的敏感性。台灣Heho營養師提點，飲食應以少油、少糖、均衡為原則，控制熱量攝取才能有效預防糖尿病發生。

參考資料：FOXNEWS／香港糖尿病聯會