早餐減肥｜豐富早餐助減重降食慾　12款早餐食物穩定血糖降膽固醇

蘇格蘭鴨巴甸大學一項研究指出，豐盛的早餐可抑制食慾或飢餓程度，如果以一頓健康豐盛的早餐作新一天的開始，就更有可能保持體力活動水平，並在其餘時間保持對食慾的控制。



早餐食得多可減飢餓感並控制食慾。（資料圖片）

蘇格蘭鴨巴甸大學研究，為30名志願者準備了兩個多月的膳食，包括早餐、午餐和晚餐，每天加起來約1700卡路里。研究員Alexandra Johnstone指出，志願者先是花了4周時間，而一餐的營養比例均相同，包含30%蛋白質、35%碳水化合物及35%脂肪。

早餐豐富 減飢餓感助控制食慾

在早餐中吃下了全日卡路里的45%，在午餐中吃下35%的卡路里和晚餐中吃下 20% 的卡路里。休息一周，同一組人再切換到晚餐熱量最高的飲食研究。志願者其後4 周採取早餐吃了全日卡路里的20%，午餐則吃下35%的卡路里，晚餐改吃了45%的卡路里。

研究結果反映，無論早餐食得多或晚飯食得多，這兩個組合的能量消耗狀況及體重減輕均是相同的。但是，早上食得多會感覺沒那麼飢餓，而且食慾也大減，長期下去或許能夠幫助減重。

按下圖看12種營養早餐建議：

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營養師推薦12種早餐食物：



1. 雞蛋

2. 希臘乳酪

3. 咖啡

4. 燕麥片

5. 奇亞籽

6. 莓果

7. 堅果

8. 綠茶

9. 奶昔

10. 水果

11. 亞麻籽

12. 茅屋芝士



資料來源：美國營養師Franziska Spritzler



早餐進食什麼最健康？

澳洲雪梨大學為9千名志願者的健康數據進行分析，指出高蛋白質的早餐，有助預防暴飲暴食以及肥胖。假如早餐中加入加工食品，則與心血管疾病、癌症及糖尿病等扯上關係。

研究人員David Raubenheimer指出，蛋白質經過腸道消化後，需要消耗更多熱量，減重可用雞蛋、海鮮、雞肉和乳製品，搭配豆類、豆漿、奇亞籽或亞麻籽等植物性蛋白質，取代火腿、煙肉、熱狗、奶茶、果醬等加工食品，對促進整體健康及減肥有一定幫助。

按下圖看哪6款早餐宜少吃：

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早餐宜吃什麼？ 高蛋白質的早餐，有助於預防暴飲暴食以及肥胖 不吃早餐有害？ 早餐應重質素，包括健康的營養素及食用量，如果一天內會吃很多餐又暴飲暴食......

參考資料：BBC／EToday