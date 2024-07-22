川貝功效｜化痰治喉痛7功效川貝平貝點分？中醫推2食療減痰黏氣喘

天氣潮濕悶熱，出入冷氣地方時熱時寒，最易惹上傷風咳嗽。不少人為貪方便會購買成藥如川貝枇杷膏服用，化痰止咳。但有中醫師認為，川貝有甘潤喉嚨的功效，但原來它本身具有毒性，亦非人人適宜，食用前須留意它的食用禁忌。



川貝7大功效 最佳化痰藥？

川貝是一種常見的中藥材，以香港人熟悉的川貝枇杷膏為例，當中的成分就有川貝和枇杷，透過蜜煉的方式製作。註冊中醫師黃文英表示，在《神農本草經》中記載，川貝又名貝母，其味「辛平」，「主傷寒煩熱，淋瀝（小便滴瀝澀痛）邪氣，疝瘕（小腹熱痛），喉痺（咽喉好腫痛），乳難（難產或乳汁不足），金瘡（利器造成損傷），風痙（風傷寒濕肢體痙攣）。」因為它被證實可以化解涎唾痰濁，因此有人稱它為「化痰藥」。

黃醫師表示，川貝有化痰有化解涎唾痰濁的功效，因此有人稱它為「化痰藥」。（網上圖片）

川貝適宜人士｜久咳、喉乾、眼乾人士

黃醫師表示，雖然歷代中醫學對於川貝能否治咳都存在不同見解，不過，它已被證實對「化痰」、「散結」（即把結聚的「邪氣」驅散 · 行氣活血）有功效。黃醫師更指川貝有甘潤之性，對日久咳嗽，氣津受傷的人有幫助。此外，（過兩星期）踏入「立秋」之後，天氣會逐漸變得乾燥，對於體質本有偏差屬陰虛津虧的人，例如經常感咽乾口渴、吐痰帶血絲，或兼眼乾有紅筋等人尤其合適。

主治：化痰、喉痛、傷寒發熱、小腹熱痛、乳汁不足、損傷痙攣、傷風感冒



川貝禁忌｜含2種毒素

川貝在傳統中醫學已經為人熟悉，在最早出現的中醫書籍《神農本草經》已有詳細的記載，將貝母（即川貝）列為「中品」，指其無毒，不過隨著現今醫學的進步，黃醫師表示，經現代化學分析指，川貝含有川貝鹼和西貝素2種有毒物質，使用過量會有中毒的風險。黃醫師指，一般情況下用量只有3至9克，進食後身體不會有大問題。

川貝、平貝如何分辨？

川貝功效顯著而且產量少，因此屬於貴價藥材，黃醫師表示，以香港一般的海味店為例，一両的川貝就已經價值$280，所以坊間經常有不良商人以平價的「平貝」魚目混珠。黃醫師表示指，川貝外型呈類圓錐形，左右兩片大鱗葉包裏着中心一片小鱗葉，而中心的小鱗葉會由底部伸延至頂部，有「懷中抱月」的稱號。不過，平貝的樣子多呈圓形，鱗葉包裏不明顯。在功效方面，平貝藥效較遜。要購買川貝，黃醫師亦建議要選擇不經硫磺加工漂白的天然品，色澤淡黃且底部呈深啡色，避免選擇以硫磺蒸薰的川貝，外表呈白色美觀但藥效會大減。（請按下圖）

外型分別

川貝：呈類圓錐形，左右兩片大鱗葉包裏着中心一片小鱗葉，而中心的小鱗葉會由底部伸延至頂部，有「懷中抱月」的稱號。

平貝：多呈圓形，鱗葉包裹不明顯。



黃醫師亦推薦了2款川貝食療，有咳嗽痰的人不妨參考：

川貝杏梨枇杷露食譜

材料：川貝5克、杏仁10克、炙枇杷葉10克、雪梨1個

做法：

1杏仁打碎與炙枇杷葉放入紗布袋內。雪梨去皮和心，切成小塊。

2在煲內注入800-1000毫升水，將材料一同放入，煮滾後以慢火煮約45分鐘致雪梨腍軟即可。

適合人士：痰熱蘊肺的人。表現咳而氣喘促，吐黃痰或痰黏少厚濁難吐，口渴或兼口苦，時覺頭面身熱而汗出等。



禁忌人士：脾胃虛寒的人，大便經常軟爛或腹瀉常作。



川貝鵪鶉燉湯食譜

川貝鵪鶉燉湯（網上圖片）

材料：川貝9克、蜜棗3個、陳皮1角、鵪鶉1隻、瘦肉80克

做法：

1 鵪鶉劏好洗淨，汆水；瘦肉切厚片洗淨後汆水；陳皮浸軟；川貝和蜜棗洗淨。

2 將全部材料放入燉盅，盅內注入凍水至掩蓋食材，密封盅蓋，隔水蒸燉約2.5-3小時即成。可加小量鹽調味。

適合人士：適合久咳氣津受損的人。表現咳而痰少、咳聲低，氣短疲倦乏力。

