秋冬養生食療｜秋冬脾胃虛中醫推介3款粥食譜 潤肺止咳健脾防燥
撰文：羊城晚報
出版：更新：
一到秋天，很多人容易出現胃腸不舒服、口乾口臭、時而便秘時而腹瀉的症狀。對此，廣東省名中醫、廣東省第二中醫院脾胃科主任中醫師戈焰表示，經過苦夏，人們存在不同程度的脾胃虛弱，比如炎熱酷暑，往往容易耗傷胃陰；而暑濕困脾，則常常導致脾失健運。
如果大量進食補品，會進一步加重脾胃負擔，使長期處於「虛弱」狀態的胃腸無法承受「突如其來」的補品，易導致消化功能紊亂。
戈焰推薦了幾款食療方，幫助大家健脾防燥。👇👇👇
1. 南瓜百合粥
材料：
鮮百合3顆，大米100克，糯米50克，南瓜少許。
做法：
南瓜切小塊，百合一片片剝開，放清水裏漂洗乾淨備用；大米、糯米淘洗後加水和南瓜一起放入電飯鍋中，按「煲粥一小時」煲至半小時後，加入鮮百合再過半小時，百合南瓜粥就可以出鍋。
點評：潤肺止咳、清脾除濕、補中益氣、清心安神。
2. 梨粥
材料：
梨2～3個，大米100克。
做法：
梨洗淨後去核切碎，與大米一起加水煮粥。
點評：益氣健脾、滋陰潤燥，可預防秋燥。
3. 百合銀耳粥
材料：
鮮百合50克，銀耳10克，大米100克。
做法：
將百合洗淨切碎，銀耳用溫水發開後，洗淨切碎，與大米同煮為粥。
點評：潤陰潤燥、補肺養心、健脾生津，適用於在乾燥的秋季食用。
相關文章：養生茶｜枸杞菊花降三高/百合蓮子養陰益腎！中醫推4款茶安神助眠👇👇👇
+5
南瓜功效｜抗氧助防癌5大配搭功效倍升 日醫推介加1物穩定血糖！止咳湯水食譜｜靈芝百合固金平喘止咳湯 消炎補血1類人不宜秋天湯水食譜｜玉竹百合蘋果湯滋陰潤燥3類人不宜 用鮮或乾百合?秋天湯水｜入秋易便秘喉嚨痛 中醫推薦5食材潤肺止咳煲湯要點配?秋季養生｜別只怪乾燥！解開喉嚨痕癢不適的真正「元兇」秋季養生｜一文搞懂「秋乏」成因 教你從飲食與作息改善換季不適
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」