秋冬養生食療｜秋冬脾胃虛中醫推介3款粥食譜　潤肺止咳健脾防燥

一到秋天，很多人容易出現胃腸不舒服、口乾口臭、時而便秘時而腹瀉的症狀。對此，廣東省名中醫、廣東省第二中醫院脾胃科主任中醫師戈焰表示，經過苦夏，人們存在不同程度的脾胃虛弱，比如炎熱酷暑，往往容易耗傷胃陰；而暑濕困脾，則常常導致脾失健運。



如果大量進食補品，會進一步加重脾胃負擔，使長期處於「虛弱」狀態的胃腸無法承受「突如其來」的補品，易導致消化功能紊亂。

戈焰推薦了幾款食療方，幫助大家健脾防燥。👇👇👇

秋天健脾防燥三款粥品食譜（01製圖）

1. 南瓜百合粥

南瓜百合粥（AI生成圖片）

材料：

鮮百合3顆，大米100克，糯米50克，南瓜少許。

做法：

南瓜切小塊，百合一片片剝開，放清水裏漂洗乾淨備用；大米、糯米淘洗後加水和南瓜一起放入電飯鍋中，按「煲粥一小時」煲至半小時後，加入鮮百合再過半小時，百合南瓜粥就可以出鍋。

點評：潤肺止咳、清脾除濕、補中益氣、清心安神。



2. 梨粥

梨粥（AI生成圖片）

材料：

梨2～3個，大米100克。

做法：

梨洗淨後去核切碎，與大米一起加水煮粥。

點評：益氣健脾、滋陰潤燥，可預防秋燥。



3. 百合銀耳粥

百合銀耳粥（AI生成圖片）

材料：

鮮百合50克，銀耳10克，大米100克。

做法：

將百合洗淨切碎，銀耳用溫水發開後，洗淨切碎，與大米同煮為粥。

點評：潤陰潤燥、補肺養心、健脾生津，適用於在乾燥的秋季食用。



