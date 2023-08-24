超級水果｜降血糖防心臟病助抗癌 營養師嚴選8種水果第1位十年冠
水果是多種維他命及礦物質的來源，並且纖維含量極高，還能提供多種促進健康的抗氧化劑，可以促進身體健康並降低患病風險。
美國一項研究證實，高營養及低熱量有益水果排名當中，檸檬位居榜首，且自2014年連續10年冠，其次是士多啤梨、橙及西柚。今次美國營養師Natalie Butler於英國網站Medical News Today再次探討這些常見水果的營養成分及益處。
按下圖看8大健康水果的益處：
8大健康水果益處
1）檸檬
檸檬是柑橘類水果，含有豐富維他命C和其他抗氧化劑。抗氧化劑對人類健康非常重要，可以清除體內的自由基，自由基會損害人體細胞並導致癌症等疾病。研究認為，檸檬中的黃酮類化合物具有抗菌、助抗癌和抗糖尿病的特性。
1個檸檬的營養成分：
熱量11卡路里
碳水化合物3.31克
纖維0.1克
鉀49毫克
維他命C 18.6毫克
鈣3毫克
2）士多啤梨
士多啤梨含有花青素，這是一種黃酮類化合物，可以促進心臟健康，當中的纖維和鉀也對心臟有益。一項研究指出，每周吃3份士多啤梨的女性患心臟病的風險較低。另外，士多啤梨還含有槲皮素，是一種天然的抗炎化合物。
1份3粒士多啤梨營養成分：
熱量17卡路里
碳水化合物4.15克
纖維1.1克
鈣9毫克
鎂7毫克
鉀83毫克
維他命C 31.8毫克
3）橙
橙是一種甜美的柑橘類水果，含豐富維他命及礦物質。橙是維他命C的豐富的來源，一個中等大小的橙，可提供人每日所需維他命C。維他命C在體內充當強大的抗氧化劑，對於免疫系統功能非常重要。
1個中等橙的營養成分：
熱量65卡路里
碳水化合物16.27克
纖維3.4克
鈣61毫克
鎂14毫克
鉀238毫克
維他命C 63.5毫克
4）西柚
西柚中的類黃酮有助於預防癌症、炎症及肥胖。另外，一項研究指出，西柚中的喃香豆素具有抗癌特性，對乳腺癌、皮膚癌和白血病特別有效，並有助支持健康骨骼。
半個西柚的營養成分：
熱量52卡路里
碳水化合物13.11克
纖維2克
鈣27毫克
鎂11毫克
鉀166毫克
維生素C 38.4毫克
5）蘋果
蘋果是高纖維水果，不但有助心臟健康及促進減肥，蘋果中的果膠有助保持良好的腸道健康。蘋果還含有槲皮素，有助抗癌的功效。一項研究發現，吃蘋果可以降低患糖尿病和心臟病的風險。
1個中型蘋果的營養成分：
熱量95卡路里
碳水化合物25克
纖維4.4克
克鉀195毫
鈣11毫克
維生素C 8.4毫克
6）石榴
最近一項關於石榴健康益處的研究表明，石榴含有高量的多酚，具有抗炎作用，有助預防大腦相關的疾病，如阿爾茨海默病和帕金遜病。亦有研究表示，石榴有助控制前列腺癌細胞的生長。一個石榴含有46微克維他命K，對於強健骨骼和細胞非常重要。
1個石榴的營養成分：
熱量234卡路里
碳水化合物52.73克
纖維11.3克
鉀666毫克
鈣28毫克
維他命C 28.8毫克
7）香蕉
一隻中等香蕉含422毫克鉀，鉀有助於身體控制心率和血壓。香蕉也是好的能量來源，一隻香蕉含有105卡路里熱量和26.95克碳水化合物。香蕉的纖維含量高，有助排便和治療胃部問題，例如潰瘍和結腸炎。
1隻中等香蕉的營養成分：
熱量105卡路里
碳水化合物26.95克
蛋白質1.29克
纖維3.1克
鈣6毫克
鎂32毫克
維生素C 10.3毫克
8）藍莓
藍莓也含有花青素，這是一種強大的抗氧化劑，可以預防心臟病、中風及癌症風險。藍莓還含有紫檀芪，這種化合物能保護神經，減少動脈硬化的機會。
半杯藍莓的營養成分：
熱量42卡路里
碳水化合物10.72克
纖維1.8克
鈣4毫克
鉀57毫克
維他命C 7.2毫克
參考資料：MedicalNewsToday／風傳媒