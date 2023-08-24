超級水果｜降血糖防心臟病助抗癌　營養師嚴選8種水果第1位十年冠

水果是多種維他命及礦物質的來源，並且纖維含量極高，還能提供多種促進健康的抗氧化劑，可以促進身體健康並降低患病風險。



美國一項研究證實，高營養及低熱量有益水果排名當中，檸檬位居榜首，且自2014年連續10年冠，其次是士多啤梨、橙及西柚。今次美國營養師Natalie Butler於英國網站Medical News Today再次探討這些常見水果的營養成分及益處。

按下圖看8大健康水果的益處：

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8大健康水果益處

1）檸檬

檸檬是柑橘類水果，含有豐富維他命C和其他抗氧化劑。抗氧化劑對人類健康非常重要，可以清除體內的自由基，自由基會損害人體細胞並導致癌症等疾病。研究認為，檸檬中的黃酮類化合物具有抗菌、助抗癌和抗糖尿病的特性。

1個檸檬的營養成分：



熱量11卡路里

碳水化合物3.31克

纖維0.1克

鉀49毫克

維他命C 18.6毫克

鈣3毫克



檸檬是柑橘類水果，含有豐富維他命C和其他抗氧化劑。（資料圖片）

2）士多啤梨

士多啤梨含有花青素，這是一種黃酮類化合物，可以促進心臟健康，當中的纖維和鉀也對心臟有益。一項研究指出，每周吃3份士多啤梨的女性患心臟病的風險較低。另外，士多啤梨還含有槲皮素，是一種天然的抗炎化合物。

1份3粒士多啤梨營養成分：



熱量17卡路里

碳水化合物4.15克

纖維1.1克

鈣9毫克

鎂7毫克

鉀83毫克

維他命C 31.8毫克



3）橙

橙是一種甜美的柑橘類水果，含豐富維他命及礦物質。橙是維他命C的豐富的來源，一個中等大小的橙，可提供人每日所需維他命C。維他命C在體內充當強大的抗氧化劑，對於免疫系統功能非常重要。

1個中等橙的營養成分：



熱量65卡路里

碳水化合物16.27克

纖維3.4克

鈣61毫克

鎂14毫克

鉀238毫克

維他命C 63.5毫克



4）西柚

西柚中的類黃酮有助於預防癌症、炎症及肥胖。另外，一項研究指出，西柚中的喃香豆素具有抗癌特性，對乳腺癌、皮膚癌和白血病特別有效，並有助支持健康骨骼。

半個西柚的營養成分：



熱量52卡路里

碳水化合物13.11克

纖維2克

鈣27毫克

鎂11毫克

鉀166毫克

維生素C 38.4毫克



西柚中的類黃酮有助於預防癌症、炎症及肥胖。（VCG）

5）蘋果

蘋果是高纖維水果，不但有助心臟健康及促進減肥，蘋果中的果膠有助保持良好的腸道健康。蘋果還含有槲皮素，有助抗癌的功效。一項研究發現，吃蘋果可以降低患糖尿病和心臟病的風險。

1個中型蘋果的營養成分：



熱量95卡路里

碳水化合物25克

纖維4.4克

克鉀195毫

鈣11毫克

維生素C 8.4毫克



6）石榴

最近一項關於石榴健康益處的研究表明，石榴含有高量的多酚，具有抗炎作用，有助預防大腦相關的疾病，如阿爾茨海默病和帕金遜病。亦有研究表示，石榴有助控制前列腺癌細胞的生長。一個石榴含有46微克維他命K，對於強健骨骼和細胞非常重要。

1個石榴的營養成分：



熱量234卡路里

碳水化合物52.73克

纖維11.3克

鉀666毫克

鈣28毫克

維他命C 28.8毫克



石榴含有高量的多酚，具有抗炎作用，有助預防大腦相關的疾病。（資料圖片）

7）香蕉

一隻中等香蕉含422毫克鉀，鉀有助於身體控制心率和血壓。香蕉也是好的能量來源，一隻香蕉含有105卡路里熱量和26.95克碳水化合物。香蕉的纖維含量高，有助排便和治療胃部問題，例如潰瘍和結腸炎。

1隻中等香蕉的營養成分：



熱量105卡路里

碳水化合物26.95克

蛋白質1.29克

纖維3.1克

鈣6毫克

鎂32毫克

維生素C 10.3毫克



8）藍莓

藍莓也含有花青素，這是一種強大的抗氧化劑，可以預防心臟病、中風及癌症風險。藍莓還含有紫檀芪，這種化合物能保護神經，減少動脈硬化的機會。

半杯藍莓的營養成分：



熱量42卡路里

碳水化合物10.72克

纖維1.8克

鈣4毫克

鉀57毫克

維他命C 7.2毫克



藍莓也含有花青素，可預防心臟病、中風及癌症風險。（資料圖片）

參考資料：MedicalNewsToday／風傳媒