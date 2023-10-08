奧米加3功效｜Omega-3護腦防心臟病8好處　最佳來源5魚類要選野生

現在有許多研究都著重於，如何使腦部更健康，而Omega-3脂肪酸則是學者們最關注的研究對象。研究證實，腦部的重量有8%是由Omega-3 脂肪酸所組成，為了要好好善用Omega-3脂肪酸的益處，我們應該要多多了解，該怎麼吃和該攝取多少健康的食物！

文：陳靜筠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



Omega-3脂肪酸的益處是什麼？

Omega-3脂肪酸能刺激腦膜和新腦細胞的生成，還可以對抗心理疾病，例如抑鬱症（Depression）、失智症（Dementia），並改善您的心情和記憶力。然而，許多成人的Omega-3攝取量都不足，因此，會慢慢形成心臟病（Heart Disease）、癌症、關節炎（Arthritis）和其他慢性疾病。

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Omega-3脂肪酸的食物來源有什麼？

Omega-3脂肪酸存在於很多植物和動物之中，例如：亞麻籽、奇亞籽、核桃和黃豆都是Omega-3脂肪酸很好的攝取來源。然而，其他蔬菜像是油菜、大豆、紅花也都富含Omega-6脂肪酸，這也是很棒的脂肪，但Omega-6脂肪酸與Omega-3脂肪酸的攝取比例應維持3 :1，否則攝取過多Omega-6脂肪酸會造成您慢性發炎。

Omega-3脂肪酸最佳的食物來源為深水魚，例如：野生的三文魚、比目魚、沙甸魚、鯖魚或鯡魚都很適合作為攝取Omega-3脂肪酸的食物。不過，需要注意的是，現在市場中有販賣很多人工飼養的魚，卻仍然標榜為野生的魚，這個時候就會不建議您購買來食用，因為大多人工飼養魚會富含Omega-6脂肪酸是因為被餵食植物油，但卻都受到農藥污染，而且Omega-3脂肪酸的含量比較少。因此醫師建議，每週最少要吃2~3次的魚，而且是野生的魚！因為野生的魚帶給人體的好處遠比壞處多太多了。

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除此之外，Omega-3脂肪酸已經被證實，能夠帶給嬰兒很多好處。研究發現，有攝取Omega-3脂肪酸的嬰兒智商會比較高、溝通能力和社交能力也比較好。而且，出現專注力失調及過度活躍症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）、自閉症（Autism）、腦性麻痺（Cerebral palsy）和視力不好的機率都比較低。

總結來說，我們很容易因為日常飲食攝取不夠，而造成Omega-3脂肪酸攝取不足，因此，服用營養補充劑是很好的做法。最受歡迎的Omega-3脂肪酸營養補充劑就是魚油。研究證實魚油可降低ADHD的症狀、減緩焦慮、抑鬱症、記憶力衰退、雙極性情緒疾患（Bipolar disorder，又稱躁鬱症），預防老年人中風和認知能力疾病。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：多多攝取Omega-3～大腦越吃越健康】

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