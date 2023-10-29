菱角營養｜鐵是白飯6倍 維他命E是193倍！降糖尿血壓可替代白飯？

在台灣許多街角又看到小貨車在販售熱騰騰的現煮菱角，秋風中散發一股特殊香氣，讓人不自覺就想停下腳步買一包來吃。



很多專家看了都趕快提醒「菱角熱量高、15個就等於半碗飯」要大家不能多吃。台灣雲林基督教醫院營養室主任林旻樺說，三餐額外多吃菱角會有熱量問題，但如果愛吃菱角，用菱角替代飯為主食，不僅熱量少一半、纖維和鉀高出3倍，耐餓、整腸又有助降血壓！

吃菱角能防火燒心、抗糖尿病？（按圖看清👇👇👇）

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二角菱鬆軟、四角菱爽脆

一樣都是菱角，可是有時候買到的菱角鬆鬆軟軟，有的卻硬硬的，到底該怎麼挑？根據台灣農糧署Facebook粉絲團的資訊指出，菱角有二角菱和四角菱之分，二角菱就是帶兩個角，通常是以帶殼或剝殼取果仁販售，一般在街邊販售的以二角菱為主，它的口感特點是果仁口感較鬆綿。而四角菱通常是剝殼取仁販售，口感較爽脆，主要可以煮湯、炸菱角酥等，吃起來特別清甜。

因為菱角好吃，有許多人忍不住一口接一口地吃，讓許多營養專家一直提醒「不要吃太多」、「熱量很高」、「15個等於1碗飯」等等。林旻樺說，確實菱角有80％是醣類，如果在三餐以外再多吃半斤、一斤菱角，熱量和碳水化合物攝取就超標了，但若拿它取代一餐的米、麵等主食，就變得很健康。

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林旻樺說，菱角每百克熱量140大卡，比白飯181大卡低，碳水化合物含量也少36％，但是維他命、礦物質方面，都比白飯高出2倍到10幾倍。例如鉀的含量，菱角每百克有426毫克、白飯只有40毫克，鐵是米的6倍、鋅是米的2倍、維他命B1和B2各是白飯的10倍和5倍、B6是4倍，而維他命E更高出193倍。而且菱角含高纖，每百克有3克纖維，是優質複合式澱粉，吃了有助整腸、防便秘，還含有鐵、錳等礦物質，非常營養。

吃多火鍋、烤肉 喝點菱角湯可緩解胃燥熱

台灣部立台北醫院中醫師賴博政表示，中醫認為菱角性味平性偏涼，有輕解熱的作用，現在時值秋老虎時刻，天氣偏涼白天又有點小熱，吃點菱角可解熱，非常適合現在食用。而現在晚上偏涼，很多人喜歡吃火鍋、燒烤等燥熱食物，偶爾喝個菱角排骨湯也能解除食物引起的燥熱。不過要小心菱角吃多容易脹氣，所以適量食用即可。

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菱角竟有助抑制「火燒心」能抗糖尿病及止痛作用

林旻樺說，菱角只需蒸煮後即可食用，屬於原型食物，用來替代一餐的主食還可吃進大量非營養性的抗氧化成分，如類黃酮、黃酮類和酚類化合物。也有研究發現，菱角有助抑制「火燒心」的胃部和心臟灼燒感，主要是因為菱角大量的礦物質如鈣、鉀、鈉、鋅離子和維他命的關係。甚至最新的藥理學研究中，還發現它具有重要的鎮痛、抗生素、抗糖尿病和免疫調節活性，對健康好處多多。

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