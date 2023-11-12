墨魚汁營養｜墨汁最佳配搭1類食材鹹香味鮮　抗菌抗發炎1類人不宜

黑漆漆的墨魚燉飯、墨魚麵總讓你又愛又恨嗎？



吃完之後牙齒會黑黑的，不過其實墨魚汁經過研究發現，有幫助抗發炎、抗氧化的保健潛力！而營養師提醒，甲狀腺亢進的患者不宜多食。

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墨魚汁美味又好吃，適合搭配海鮮食材料理

台灣郭彥廷營養師表示，墨魚麵、墨魚燉飯雖然外表看起來不討喜，但之所以黑黑的，是因為加入了墨魚汁，墨魚汁之所以會呈現黑色，原因是含有黑色素。除了意粉、燉飯之外，意大利餃或創意料理也會使用墨魚汁來調色和調味。墨魚汁吃起來有一股特殊的味道，帶有一點鹹和海鮮的味道。特別適合和海鮮食材一起烹煮，味道很搭。

墨魚、魷魚、章魚的墨汁，外觀和營養價值有差嗎？

台灣郭彥廷營養師說明，墨魚汁的主要營養價值包含蛋白質、脂質以及礦物質（例如鐵、碘等）。有研究發現，墨魚汁具有抗菌、抗氧化、抗癌、抗發炎的保健潛力，但目前沒有完整的人體實驗支持。可能跟墨汁裡面所含的營養素有關，像是多醣體、寡肽等，只是實際的機轉尚不明確。

墨魚、魷魚、章魚都會有墨汁，通常章魚會產生黑色墨水；魷魚墨水呈藍黑色；墨魚墨水呈棕色，三者的營養價值目前沒有相關研究，初步推測營養價值方面沒有太大的差異。

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墨魚汁食用禁忌？哪種人不能吃？

台灣郭彥廷營養師提醒，墨魚汁含相對豐富的碘，碘是人體必需的其中一種微量礦物質，但是甲狀腺功能亢進的患者不宜多食。

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師受訪時曾表示，碘是形成甲狀腺素的主要原料，若是體內碘含量不足，將造成甲狀腺功能低下，需補充含碘食物，反之，甲狀腺功能亢進的患者應避免食用含碘食物，另外也要盡量少吃紫菜、海帶。

這樣吃墨魚料理更健康！

台灣郭彥廷營養師表示，墨魚汁在應用上屬於調味、調色使用，一般不會大量、高頻率食用，因此不用特別執著在墨魚汁營養所帶來的保健效果。

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反而要注意食用墨魚汁料理本身所帶有的熱量，例如燉飯和意粉通常含有較多澱粉、油脂，熱量也比較高，且缺乏蔬菜。比起透過吃墨魚意粉來獲得營養或好處，更建議增加蔬菜量，以注重飲食均衡為主。

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