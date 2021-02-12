肉桂營養｜暖身降血糖抗發炎護心臟！5大健康好處4類人勿大量進食

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-12 15:02

肉桂是世界上最古老的香料之一，曾在許多不同文化裡引起風潮。人們對肉桂的味道感受一向兩極，有些避之唯恐不及，有些則如癡如醉。肉桂具有許多有益的健康作用，可以抗發炎、減少心血管疾病風險又能清除自由基。適量在料理增添肉桂除了能吃進肉桂特殊風味還能吃進許多好處！

吃肉桂5個好處（按圖看清）👇👇👇

1. 抗氧化力

「自由基」是氧在體內新陳代謝後所產生的物質，它的活性極強，可與任何物質發生強烈的反應，過量的自由基會攻擊我們的DNA，造成細胞損傷且使我們器官老化、體力和免疫力衰退。肉桂內含強大的自由基清除活性，經實驗證明，持續適量服用能顯著提升總抗氧化能力（TAP），甚至高於喝茶的對照組。

2. 抗菌

錫蘭肉桂對許多細菌都有著潛在的抗菌作用，面對曲霉菌種有著強大的抗性，能抑制其生長，避免其生長至有危害的孢子階段。對白色念珠菌也有強力的抑制作用。肉桂能有效抑制微生物與寄生蟲生長，而在抗生素服用上，也要避免抗生素與肉桂一起吃，不然可能會有交互作用。

3. 降低血糖

肉桂也有助於降低血糖，通過抑制參與碳水化合物代謝的酶（胰腺α-澱粉酶和α-葡萄糖苷酶）的活性來減少餐後腸道葡萄糖的吸收，同時也能刺激胰島素釋放並增強胰島素受體活性，對糖尿病有諸多有益的影響。但肉桂卻會對糖尿病的藥物產生交互影響，食用前務必先與醫生討論過。

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4. 降低血壓

肉桂藥效多樣，有助祛寒溫胃。肉桂可通過外周血管舒張，促使血壓下降，間接降低了心血管疾病的風險，具有保護心臟的作用。

5. 抑制破骨細胞

破骨細胞與成骨細胞在體內維持著骨質破懷與重建的動態平衡，而當鈣質攝取不足時，血液裡若血鈣不足，破骨細胞就會破壞骨質取出鈣質釋放，長此以往就會形成骨質疏鬆。而肉桂萃取物對破骨細胞有著強抑制的作用，在一定濃度下，能抑制破骨細胞的形成，而不影響細胞活力。這一發現為開發治療骨質疏鬆疾病帶來了新的願景。

食用禁忌：

孕婦、產婦、哺乳母親及肝腎功能不良者，請勿長期大劑量服用，大劑量肉桂有肝腎毒性。服用抗生素、糖尿病藥、抗凝血劑、心臟病用藥的人也務必小心肉桂對藥物產生交互作用。就連服用肉桂保健食品最好也先與醫師討論過劑量，以免愈補愈傷身。

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