蘋果營養｜蘋果刮出蠟可吃嗎？專家揭1營養素80％在皮2招辨工業蠟

日前一名網友在Faceboook社團中發文表示，「美國加州蘋果有加蠟，使用小刀在果皮上輕刮真的會刮出蠟來，詢問是否可以連皮一起吃？」引來許多網友留言。



蘋果上的蠟引起許多網友熱議，有些網友表示「正常是食用蠟，就看信不信」、「蘋果皮本身就會產生天然果臘， 進口蘋果噴塗的是食品級臘，清洗過髒污及殘留農藥即可食用。蘋果皮本身營養成份極高，可與果肉一起食用。」也有網友熱心提供去蠟方法表示「泡溫水，蠟就脫落了」也有人認為若真有疑慮可以削皮再食用。

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台灣營養師簡鈺樺指出，蘋果除了富含民眾熟知的膳食纖維和維他命C，亦有豐富的植化素，檞皮素及類黃酮皆屬之，有良好的抗氧化以及抗發炎效果，不過值得注意的是，這些珍貴的營養素大多存在於果皮或籽當中，尤其想補充植化素的人，有80％以上都存在於果皮上，建議帶皮吃才不會錯過天然的營養素。

天然果蠟 蘋果分泌物

至於坊間一直流傳「蘋果皮上的蠟有毒」一事，簡鈺樺表示，「天然果蠟」為蘋果生長過程所分泌的，於表面生成以作為保護層，避免外界影響生長，是可以吃下肚子無需疑慮的，「人工食用果蠟」則出現在進口或是非當季的蘋果，為延長保存、避免腐爛所使用，同樣不用害怕，因為1顆蘋果的量不足以對身體產生壞處。

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不過營養師進一步補充，若是不肖廠商為了節省成本使用的「工業蠟」才需要注意，這樣的蘋果吃下肚就可能對身體產生危害；所以建議民眾在購買時以紙巾擦拭蘋果表皮，若有顏色的沾染，可能就有工業蠟的疑慮，如果呈現霧感、較沒有明亮反光感，則屬天然果蠟，可以安心食用。

那麼哪些人該多吃蘋果呢？簡鈺樺提醒，以每日飲食指南所建議水果類每天建議2-4份為佳（1份大概就是1顆拳頭大小，最好還是攝取不同種類水果）。另外，雖然蘋果對於減重、便秘或是腸胃蠕動有所幫助，但是糖尿病患者和腸胃疾病患者宜留意，需在醫師和營養師評估後再食用，以免攝取過多對身體造成負擔。

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