番石榴營養｜與奇異果列維他命C之王！餐後吃助攝鈣幾時食助防癌?

含有豐富的維他命C、膳食纖維、鉀、葉酸的番石榴，維他命C含量之高，讓它與奇異果並列為「維他命C之王」。



台灣台北醫學大學保健營養學系教授劉珍芳表示，吃了1個拳頭大小的番石榴，即符合1天2至3分水果量，以及1日維他命C建議攝取量，加上不甜、熱量不高，可說是平民超級水果。

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番石榴含4大營養素 1顆就能補足1日所需維他命C

番石榴可分成土番石榴、白肉番石榴（泰國番石榴 ）、紅心番石榴等幾個品種，均含有不錯的營養成分，其中以膳食纖維、鉀、維他命A、維他命C、葉酸最為突出。

- 維他命C：有助提高血管彈性、防心血管疾病、維持免疫力等。成人每天建議維他命C攝取量100mg，只要吃1顆番石榴，就可補足1日維他命C建議攝取量。

- 膳食纖維：有助增加飽足感、幫助排便、避免吃太多。

- 鉀：有助於人體神經傳導與肌肉收縮、維持電解質平衡。

- 維他命A：有助護眼、強化皮膚黏膜、促進骨骼及牙齒發育，維持免疫力。

- 葉酸：有利心血管健康，且是人體合成DNA必須營養，孕婦攝取可適量食用番石榴。



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番石榴適合醃製、灑梅粉來吃？ 專家示警了

哪個時間點最適合食用番石榴？台灣營養師劉怡里建議，一般民眾於午餐及晚餐後各吃半顆，由於維他命C有助於鐵、鈣等營養素的吸收，也可避免「硝酸胺」致癌物形成。如果想減重、控制體重，則可飯前吃半顆，因為膳食纖維可增加飽足感。

有些人偏好醃製番石榴，或習慣灑些鹽、梅子粉，來增加口感，劉珍芳表示，番石榴應該趁著新鮮時，直接食用，如果醃製，將耗損營養素。另外，不建議添加鹽、梅子粉等調味料，以免攝取過多的鈉、添加糖。

▼番石榴的挑選與保存貼士（點擊下圖看清👇👇👇）

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與大部分水果相較，番石榴較硬，腸胃不佳者、剛動過腸胃手術者則不宜食用番石榴，以免膳食纖維引發消化不良。此外，牙口不好者不要直接啃咬番石榴，應先切成小塊，方便進食。劉珍芳提醒民眾，從整體營養及熱量攝取來看，什麼時候吃水果，都可以，最重要的是「記得吃，吃足每天2至3份水果，這才最重要。」

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