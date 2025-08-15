鼎爺胃炎暴瘦20磅！胃炎7症狀5類食物防變胃癌　常吃消炎藥都出事

胃炎症狀｜李家鼎胃炎｜美食博覽已正式開鑼，鼎爺（李家鼎）出席活動時明顯消瘦，他解釋是因操勞過度患上胃炎，還需輸血及接受治療，難怪暴跌了20多磅！胃炎可大可小，若持續惡化有機會導致胃穿窿、胃潰瘍，甚至胃癌。胃炎有什麼症狀可讓我們及早發覺？除了充分休息，飲食上可以如何預防？胃炎吃什麼？



鼎爺操勞過度 患胃炎暴瘦20多磅！

鼎爺近日為了自家品牌的宣傳等工作，奔波勞碌，操勞過度，雖沒什麼疼痛，大便亦正常，卻暴瘦了20多磅，因而就醫檢查，才發現患上胃炎兼貧血，需接受輸血及定時服藥，還要戒口，如酸辣及重口味之類，現正康復中，大家毋須擔心。

胃炎是什麼？

胃炎（gastritis）是指胃黏膜受到刺激或損傷而變弱，令胃酸直接侵蝕胃壁組織，導致發炎、腫脹和不適。常見的原因是感染幽門螺旋桿菌，或長期服用消炎止痛藥等。幽門螺旋菌｜增胃癌風險3類食物惡菌溫床！西蘭花蜂蜜5食物助預防

胃炎是指胃酸直接侵蝕胃壁組織，導致發炎。(VCG )

胃炎4大成因

1 幽門螺旋桿菌感染：染上幽門螺旋菌會致胃壁發炎，90％的十二指腸潰瘍和70-75％的胃潰瘍都與幽門螺旋菌感染有關。



2 長期吃消炎藥：長期服用特別是非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）如阿士匹靈，會損傷胃壁導致慢性炎症。



長期服用非類固醇消炎止痛藥會損傷胃壁導致慢性炎症。（PhotoAC）

3 長期飲酒過量：酒精會破壞胃黏膜抵抗胃酸的能力，損害胃壁，甚至誘發併發症如胃出血。



4 自身免疫疾病：體內免疫系統錯誤地攻擊胃部細胞。



防胃癌飲食｜輕視胃炎隨時致癌！防胃癌5大食物冬菇每周幾隻？

胃炎常見症狀

胃炎初期症狀不明顯，但會因食慾不振沒胃口而令體重驟降。

1上腹灼熱感，進食後會加重或改善

2 黑便

3 噁心、嘔吐

4 打嗝、噯氣

5 消化不良、腹脹

6 食慾不振

7 體重下降



如持續黑便或大便帶血應立即求醫。（AI生成圖片）

如有以上徵狀持續一星期，即使飲食清淡仍沒改善，便應立即就醫。否則反覆發炎令病情惡化，可能會引致更嚴重疾病，例如：

1 胃潰瘍：長期發炎令胃黏膜受損加劇，形成胃潰瘍，腹部出現劇烈疼痛。

2 胃出血：當胃黏膜受損嚴重，會引致血管破裂出血，嘔吐時帶血，排出黑便或血便。

3 胃穿窿：胃潰瘍更嚴重的併發症，便是胃壁穿透，內容物漏至腹腔，引發腹膜炎。

4 慢性萎縮性胃炎：長期胃炎會導致胃黏膜腺體細胞減少和萎縮，減少胃酸分泌，削弱消化能力。

5 胃癌：胃部長期受細菌感染引致的慢性胃炎，大大提高胃癌風險。

紓緩壓力、充足休息，對改善胃炎也有幫助。（PhotoAC）

胃炎預防方法

由於大部分的胃炎與幽門螺旋桿菌有關，如進食感染的食物，或觸碰到感染者的體液或糞便等都是感染途徑，因此宜多注意個人衞生，進餐時應用公筷。也應多休息、戒煙酒。至於飲食方面以清淡為主，避免吃刺激性食物。

消化不良｜蛋黃減腸胃炎助傷口癒合 營養師推紓緩腸胃不適5食物

（PhotoAC）

早餐胃癌｜37歲男常吃3類三文治患胃炎恐致胃癌！助防癌6飲食建議

胃炎吃什麼？

1 清淡易消化：如粥、湯麵、飯、蒸魚等。

2 水溶性纖維食物：如煮軟的蔬菜、瓜果等。

3 低脂高蛋白：如雞胸、瘦肉、魚肉、雞蛋等。

4 含益生菌食物：如無糖乳酪、酸奶等。

5 非柑橘類水果：如香蕉、蘋果、木瓜等。

