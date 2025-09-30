肌少症｜鼎爺暴瘦肌肉流失企都痛！飲食3招延緩肌少症少做1事冇效

關節炎症狀｜肌少症預防｜鼎爺（李家鼎）早前出席活動時出現明顯消瘦，他說因操勞過度患上胃炎，還需輸血，因而暴跌了20多磅，但已接受治療。不過，近日有消息指，鼎爺因體重急降，肌肉大量流失，引致關節疼痛，嚴重時甚至無法站立，情況令人擔心。隨着年齡增長，肌肉逐漸流失，當肌力與肌肉量降至某數值，便有機會患上肌少症。如何自我檢測是否患有肌少症？想延緩或預防肌少症，哪些飲食要注意？



鼎爺關節痛｜暴瘦肌肉大量流失 膝蓋嚴重磨損無法站立

現年78歲的鼎爺（李家鼎）8月出席美食博覽活動時透露，早前為了自家品牌的宣傳等工作，奔波勞碌，操勞過度，雖沒什麼疼痛，大便亦正常，卻暴瘦了20多磅，因而就醫檢查，才發現患上胃炎兼貧血，需接受輸血及定時服藥。但近日有傳鼎爺因暴瘦關係，肌肉大量流失，關節支撐力不足，導致膝蓋受壓嚴重磨損，甚至發出「咯咯聲」骨磨骨的情況，有時劇痛得無法站立，令人擔憂。

肌少症檢測｜3個在家自我檢測方法 20秒即知

想知自己有沒有肌少症？可以嘗試以下三個方法，在家自我檢測：

方法1：坐在椅子上，再從椅子站立起來，在20秒內，來回3米的距離。

結果：如果需時超過20秒，就有機會患上肌少症。



方法2：用雙手大拇指和食指圈在自己小腿最胖、最粗的地方。

結果：如果圈不起來，代表肌力還不錯；如果剛剛好，代表肌肉量可能開始流失。若圈起來手指還可重叠，便可能患有肌少症。



你可以雙手交叉胸前，12秒內從椅子上起立、坐下連續5次嗎？（AI生成圖片）

方法3：坐在椅子上，雙手交叉在胸前，12秒內起立、坐下連續5次

結果：如果超過12秒，可能已患有肌少症。



肌少症｜導致骨質疏鬆 增糖尿病風險

別以為肌少症肌肉流失只是氣力減少、行動遲緩易跌倒，除了像鼎爺嚴重時站立也困難，影響日常生活外，肌少症還會導致骨質疏鬆、新陳代謝下降，糖尿病等。

要延緩或預防肌少症，最重要便是鍛煉肌肉，不少人以為狂補蛋白質，多吃雞蛋、雞胸肉便可增肌，其實，還需配合適當運動，否則也只會徒勞無功。早餐減肥｜醫揭正確吃早餐增肌減脂2大原因！每日3餐比2餐更易瘦

肌肉和骨質在30歲後，便會逐漸流失，從年輕時就應開始重視肌力訓練，做些有效增加關節靈活度，預防跌倒。

肌少症預防｜延緩肌肉流失 飲食3大法則

1 足夠熱量

中老年人最好少吃多餐，提升營養吸收，也別令身體長時間捱餓，不僅容易導致熱量不足，連肌肉也會被燃燒。以65歲以上男性為例，一天所需熱量2250大卡；而女性則為1800大卡，必須在食物中攝取均衡的營養，白飯、肉類、蔬菜、水果應該樣樣有齊。

2 補充優質蛋白 定時定量

提升蛋白質攝取量可減少長者肌肉流失。建議每公斤體重攝取1.2~1.5克蛋白質。例如一位60公斤的長者，每天需要約7份蛋白質。一份蛋白質可以是30克的肉類、1隻蛋、1杯豆漿或牛奶等。除了攝取量要足夠，每餐的分配也重要，要避免把蛋白質集中在某一餐。豆類與其製品、海鮮、肉、蛋與乳製品都是富含蛋白質的食物。

3 適當補充維他命D

維他命D不足與肌力下降、跌倒風險增加有關。少出門的長者更易缺乏維他命D，所以別忘了適當地曬曬太陽，每天於陽光較溫和的時段如上午10點前、下午3點後曬10-15分鐘。也要攝取含豐富維他命D的食物，如深海魚類、蛋類、乳製品等，也可進食維他命D補充劑。